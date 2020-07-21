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Долар може зрости до 28 гривень вже цього тижня: аналітик назвав умови

Відсутність реакції НБУ на зростання курсу долара може збільшити ажіотаж
Курс долара може зрости до рівня 28 гривень/долар до кінця цього тижня. Це відбудеться, якщо НБУ й надалі не братиме участі на валютному ринку.
Долар може зрости до 28 гривень вже цього тижня: аналітик назвав умови Фото: з відкритих джерел

Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

Як зазначив аналітик, призначення Кирила Шевченка головою НБУ не посприяло стабілізації курсу гривні, і минулий тиждень він закінчив на рівні 27,4 гривень/долар.

"В очікуванні ринком перших кроків НБУ після призначення, які насамперед виллються в рішення щодо облікової ставки цього четверга, гривня продовжить ослаблюватися", - сказав він.

Крім того, відсутність інтервенцій НБУ минулого тижня та неспокійна реакція ринку на призначення Шевченка очільником НБУ спричинили послаблення гривні на 1,5% за минулий тиждень.

За прогнозом ICU, неспокій учасників ринку зберігатиметься і цього тижня, очікуючи засідання комітету з монетарної політики НБУ та рішення правління щодо облікової ставки в цей четвер.

"Якщо НБУ й надалі не братиме участі на валютному ринку і не проводитиме інтервенцій, курс гривні продовжуватиме послаблюватися через збільшений ажіотажний попит на валюту як з боку бізнесу, так і населення. Тому ми не виключаємо, що гривня може прямувати до рівня 28 гривень/долар до кінця цього тижня", - констатував аналітик.

Нагадаємо, що курс долара на міжбанку за станом на 10:30 21 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,68 гривень за долар, курс купівлі до 27,65 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 31,69 гривень за євро.

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21 07 2020 16:00
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