БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКурс долара на міжбанку за станом на 10:30 21 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,68 гривень за долар, курс купівлі до 27,65 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 31,69 гривень за євро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара
Долар зростає після призначення нового глави НБУ
Фото: з вільних джерел
Про це свідчать дані компанії "Укрділінг", передає РБК - Україна.
Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,6500 - 27,6800 грн/долар, євро 31,6620 - 31,6963 грн/євро, російський рубль 0,3897 - 0,3905 грн/рубль.
Валюта Bid Offer
USD/UAH 27,6500 27,6800
EUR/UAH 31,6620 31,6963
RUB/UAH 0,3897 0,3905
Відзначимо, 20 липня торги по долару закрилися в діапазоні 27,6100 - 27,6300 грн/долар, євро 31,5223 - 31,5424 грн/євро, російський рубль 0,3857 - 0,3861 грн/рубль.
Нагадаємо, що Національний банк України на вівторок, 21 липня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 24 копійки - до 27,6011 грн за долар проти 27,3606 грн за долар у понеділок.
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