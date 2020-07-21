Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара Долар зростає після призначення нового глави НБУ

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 21 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,68 гривень за долар, курс купівлі до 27,65 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 31,69 гривень за євро.

Фото: з вільних джерел

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