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Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Долар зростає після призначення нового глави НБУ
Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 21 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,68 гривень за долар, курс купівлі до 27,65 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 31,69 гривень за євро.
Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара Фото: з вільних джерел

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг", передає РБК - Україна.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,6500 - 27,6800 грн/долар, євро 31,6620 - 31,6963 грн/євро, російський рубль 0,3897 - 0,3905 грн/рубль.

Валюта     Bid         Offer

USD/UAH 27,6500  27,6800

EUR/UAH 31,6620  31,6963

RUB/UAH 0,3897    0,3905

Відзначимо, 20 липня торги по долару закрилися в діапазоні 27,6100 - 27,6300 грн/долар, євро 31,5223 - 31,5424 грн/євро, російський рубль 0,3857 - 0,3861 грн/рубль.

Нагадаємо, що Національний банк України на вівторок, 21 липня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 24 копійки - до 27,6011 грн за долар проти 27,3606 грн за долар у понеділок.

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21 07 2020 12:40
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