Дорогі внуки: у столичних чиновників знайшли мільйонні подарунки від бабусь

Столичні державні службовці задекларували мільйонні подарунки у вигляді нерухомості та готівкових коштів від бабусь та батьків.

Зокрема, начальнику управління розвитку транспортної інфраструктури КМДА Денису Суховому у червні 2018 року матір подарувала квартиру у центрі Києва, на вулиці Великій Васильківській, йдеться у сюжеті програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Сам Суховий запевнив журналістів, що подарунок за майже 1,7 млн гривень отримав на честь свого 33-річчя.

Крім того у 2017-му матір чиновника позичила йому 900 тисяч гривень, які він витратив на купівлю автомобіля Subaru Forester.

Того ж року він отримав майже 5 млн у подарунок від своєї 80-річної бабусі Віри Ладигіної.

Коментуючи походження коштів, Суховий заявив, що його "родина працювала багато років", а бабуся навіть мала нагороди та медалі.

У сюжеті також повідомляється про начальника податкової Деснянського району міста Києва Олега Білецького, який задекларував понад 4 млн подарованої готівки восени 2018 року.

За словами Білецького, кошти йому подарував батько за чотирьох онуків.

Його батько нібито продав нерухомість, щоб зробити подарунок податківцю, однак, що саме продав старший Білецький невідомо, адже вся нерухомість Білецьких досі залишається у власності родини.

Відзначається, що батько податківця, Ігор Білецький, 13 років працював на держслужбі - у податковій міліції, апараті Верховної Ради та органах прокуратури. За часів Януковича обіймав посаду заступника прокурора Львівської області, а в 2014 році був звільнений за законом про люстрацію.

"За версією Білецького-молодшого, подаровані кошти батько накопичив завдяки заощадженням із 90-х років і продажу нерухомості", - повідомили розслідувачі.

Екс-прокурор вже після люстрації у 2017 році придбав два будинки загальною площею 335 кв. м у селищі Дмитрівці під Києвом. Сукупною вартістю від 200 до 230 тисяч доларів.

Дружина Білецького-старшого обзавелася 180-метровим будинком і трьома квартирами у 243 квадратні метри у Львові. Зокрема, одна із цих квартир спершу була надана прокуророві у якості службового житла, а потім - приватизована.

Також начальниця управління ДФС міста Києва Оксана Нечепорук отримала кошти від продажу квартири за 4 млн гривень у дар.

Зокрема, у 2015 році її колишній чоловік Максим Мухін отримав у подарунок від свого батька-пенсіонера 5,7 млн гривень і половину 150-метрової квартири у будинку бізнес-класу на Дегтярівській, 25-А. Інша половина квартири була записана на 80-річного батька Нечепорук Анатолія Кулєшова.

У 2016 році колишній чоловік передарував їй свою частку апартаментів. У 2018-му Нечепорук з батьком продали цю квартиру за 4 млн гривень, і батько відразу ж подарував доньці свою половину виручених коштів.

Журналісти намагалися отримати коментар Нечепорук по телефону, але вона спершу відправляла їх до прес-служби, а потім просто не брала слухавку.