ПОЛІТИКА

Швейцарія добилася зниження мит після розкішних подарунків Трампу – Axios

17 листопада 2025, 09:24
Фото: reuters.com
Водночас представники Білого дому заявили, що Трамп прийняв подарунки від імені своєї президентської бібліотеки, через що вони стають законними.

Швейцарія домоглася зниження мит завдяки коштовним подарункам президенту США Дональду Трампу.

Як пише Axios, країна відправила делегацію промислових магнатів з подарунками, до яких увійшли спеціальний настільний годинник Rolex, 1-кілограмовий персоналізований золотий зливок і багато компліментів.

"Трамп любить такі знаки уваги, і про це знають країни та компанії, які прагнуть завоювати його прихильність. Подарунки, гідні короля, - особливо золото - привертають його увагу і завойовують його серце", - додають у виданні.

За словами журналістів, зливок, який подарувала Швейцарія Трампу під час візиту делегації 4 листопада, був маркований цифрами 45 і 47 на честь його президентських термінів. Вартість такого подарунка складає понад 130 тисяч доларів. 

Водночас представники Білого дому заявили, що Трамп прийняв подарунки від імені своєї президентської бібліотеки, через що вони стають законними. 

Згодом уряд США повідомив, що знижує мито на швейцарські товари з 38% до 15%. Тоді як швейцарці погодилися зменшити торговельні барʼєри, які дратували американського лідера, а компанії країни погодилися інвестувати більше в США. 

В Axios нагадали, що мита Трампа завдали значної шкоди економіці Швейцарії з моменту їхнього введення в серпні, а премʼєр-міністр Швейцарії Карін Келлер-Зуттер не змогла переконати президента США відмовитися від них. 

"Жінка була приємною, але вона не хотіла слухати", - зазначив тоді Трамп CNBC про свою розмову з нею.

Тому коли перемовини між лідерами зайшли в глухий кут, швейцарці вирішили змінити тактику та відправили до Білого дому делегацію національних бізнес-лідерів, знаючи, що Трамп любить капітанів промисловості. 

"Трамп є бізнесменом і любить говорити про бізнес з бізнесменами", - додав представник адміністрації.

Після цієї зустрічі було зрозуміло, що подарунки та розмова сподобалися Трампу, який у своїй соцмережі написав:

"Я хотів би похвалити всіх присутніх за добре виконану роботу".

Своєю чергою торговий представник США Джеймісон Грір заявив про угоду щодо зниження мит та похвалив Трампа.

"Неперевершена майстерність президента Трампа укладати угоди продовжує приносити користь американському народу", - додав він. 

