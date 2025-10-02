Президентка Молдови Санду отримала коштовні подарунки від європейських лідерів

Найдорожчим подарунком виявилась ручка-ролер, покрита золотом, яку президентці Молдови подарував Емманюель Макрон.

З липня по вересень 2025 року президентка Молдови Мая Санду отримала протокольних подарунків на суму 57 тисяч леїв (3410 доларів).

Про це повідомляє Ziarul de Gardă.

Про подарунки, які отримала Санду протягом третього кварталу 2025 року, стало відомо зі звіту молдовського уряду.

Найдорожчим подарунком виявилась ручка-ролер, покрита золотом, яку президентці Молдови подарував Емманюель Макрон під час візиту до Кишинева з нагоди Дня незалежності. Її вартість оцінюється у 9950 леїв.

Також Макрон подарував Санду порцелянову цукерницю, прикрашену гілочками та квітами, покритими тонким золотом на блакитному тлі. Вартість цьоо подарунка – 5640 леїв.

Серед інших коштовних подарунків молдовської президентки – бронзовий барельєф від Папи Римського Лева XIV (7850 леїв), тарілка з венеційського скла ручної роботи від голови Сенату Італії Іньяціо Ла Русси (6150 леїв), а також декоративна порцелянова фігурка у вигляді білого лелеки від Анджея Дуди (4850 леїв).