Дорожники розпочали капремонт траси Н-07 на Чернігівщині

Поступово планується оновити всю ділянку траси на території області - 143 км.

Як повідомило Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") на своїй сторінці у Facebook, "Автострада" на 3-кілометровій ділянці автодороги Київ - Суми - Юнаківка вже поклала вирівнювальний шар нового покриття.

Підрядник ТОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "Автострада" приступив до капітального ремонту автомобільної дороги Н-07 в Чернігівській області на межі з Сумською областю, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомило Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") на своїй сторінці у Facebook, "Автострада" на 3-кілометровій ділянці автодороги Київ - Суми - Юнаківка вже поклала вирівнювальний шар нового покриття. Після цього укладатимуть верхній із щебенево-мастичного асфальтобетону.

Агентство зазначає, що поступово планується оновити всю ділянку траси на території області - 143 км. На весь ремонт уже є проектно-кошторисна документація і було оголошено тендери. Частина об'єктів уже в роботі.

Нині на капітальному ремонті траси Н-07, окрім "Автостради", задіяні такі підрядні організації, як ТОВ "ШБУ-77", ТОВ "ДС Пром Груп". На мостах працює ТОВ "Синергія-Міст".

Нагадаємо, що з 2021 року в Україні почнуть системно будувати дороги з промислових відходів