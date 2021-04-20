Дорожники розпочали капремонт траси Н-07 на Чернігівщині
Підрядник ТОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "Автострада" приступив до капітального ремонту автомобільної дороги Н-07 в Чернігівській області на межі з Сумською областю, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Як повідомило Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") на своїй сторінці у Facebook, "Автострада" на 3-кілометровій ділянці автодороги Київ - Суми - Юнаківка вже поклала вирівнювальний шар нового покриття. Після цього укладатимуть верхній із щебенево-мастичного асфальтобетону.
Агентство зазначає, що поступово планується оновити всю ділянку траси на території області - 143 км. На весь ремонт уже є проектно-кошторисна документація і було оголошено тендери. Частина об'єктів уже в роботі.
Нині на капітальному ремонті траси Н-07, окрім "Автостради", задіяні такі підрядні організації, як ТОВ "ШБУ-77", ТОВ "ДС Пром Груп". На мостах працює ТОВ "Синергія-Міст".
Нагадаємо, що з 2021 року в Україні почнуть системно будувати дороги з промислових відходів
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