"Доступна іпотека 7%": видали тисячний кредит

1000-ними учасниками програми стали подружжя з Києва - підприємець Олександр та Віра, яка працює медичною сестрою в одній із столичних лікарень. Сім’я придбала нову квартиру в житловому комплексі відомого забудовника, отримавши іпотечний кредит у банку "Глобус

У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" 3 листопада підписали 1000-й договір.

"1000-ними учасниками програми стали подружжя з Києва - підприємець Олександр та Віра, яка працює медичною сестрою в одній із столичних лікарень. Сім’я придбала нову квартиру в житловому комплексі відомого забудовника, отримавши іпотечний кредит у банку "Глобус", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні у рамках "Доступної іпотеки 7%" підписано 1000 кредитних договорів на загальну суму 864,36 млн грн.

Загалом до уповноважених банків надійшло 1240,29 заявок на загальну суму 1423 млн грн, додали у Мінфіні.

"Щойно підписана тисячна угода Доступної іпотеки 7%. Але програма не стоїть на місці й ми знаємо, що на цьому тижні має бути підписано ще більше іпотечних договорів.

Нещодавно уряд прийняв зміни до нормативно-правових актів, які розроблені Мінфіном для більшого залучення учасників до програм "Доступна іпотека 7%" і "Доступні кредити 5-7-9". Тепер ці державні програми стали ще доступнішими для громадян", - заявив заступник міністра фінансів з питань євроатлантичної інтеграції, голова Ради Фонду розвитку підприємництва Юрій Драганчук.