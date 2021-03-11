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"Доступна іпотека 7%": видали тисячний кредит

1000-ними учасниками програми стали подружжя з Києва - підприємець Олександр та Віра, яка працює медичною сестрою в одній із столичних лікарень. Сім’я придбала нову квартиру в житловому комплексі відомого забудовника, отримавши іпотечний кредит у банку "Глобус
У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" 3 листопада підписали 1000-й договір.
"Доступна іпотека 7%": видали тисячний кредит Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
 
"1000-ними учасниками програми стали подружжя з Києва - підприємець Олександр та Віра, яка працює медичною сестрою в одній із столичних лікарень. Сім’я придбала нову квартиру в житловому комплексі відомого забудовника, отримавши іпотечний кредит у банку "Глобус", - йдеться у повідомленні.
 
На сьогодні у рамках "Доступної іпотеки 7%" підписано 1000 кредитних договорів на загальну суму 864,36 млн грн.
 
Загалом до уповноважених банків надійшло 1240,29 заявок на загальну суму 1423 млн грн, додали у Мінфіні.
 
"Щойно підписана тисячна угода Доступної іпотеки 7%. Але програма не стоїть на місці й ми знаємо, що на цьому тижні має бути підписано ще більше іпотечних договорів.
 
Нещодавно уряд прийняв зміни до нормативно-правових актів, які розроблені Мінфіном для більшого залучення учасників до програм "Доступна іпотека 7%" і "Доступні кредити 5-7-9". Тепер ці державні програми стали ще доступнішими для громадян", - заявив заступник міністра фінансів з питань євроатлантичної інтеграції, голова Ради Фонду розвитку підприємництва Юрій Драганчук.
 
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03 11 2021 14:59
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