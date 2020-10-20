Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяги позик перевищили 11 мільярдів

За останні 5 років це найбільша програма з підтримки малого та середнього бізнесу
З початку дії держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємцям уповноважені банки видали кредитів на 11 млрд грн.
"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяги позик перевищили 11 мільярдів Фото: з вільних джерел

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV заявила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів, повідомляє "Економічна правда".

"На початку року президент Володимир Зеленський, ще до початку пандемії, ініціював програму підтримки малого та середнього бізнесу за доступним кредитуванням. Після того, коли поширилась пандемія коронавірусу, ця програма була дещо змінена і допомогла тому бізнесу, який тимчасово переживав кризу не зупинитись і продовжувати працювати.

На сьогодні за цією програмою видано 11 млрд гривень кредитів",- сказала Ковалів.

За її словами, за останні 5 років це найбільша програма з підтримки малого та середнього бізнесу.

Нагадаємо, що у 2021 році держава може виплатити 4,9 мільярда за кредитами, взятими під урядові гарантії

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 10 2020 11:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнеси із "зеленими" серцями: чотири корпорації, рухомі екомісіями

Бізнеси із "зеленими" серцями: чотири корпорації, рухомі екомісіями

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.