"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяги позик перевищили 11 мільярдів
Про це в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV заявила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів, повідомляє "Економічна правда".
"На початку року президент Володимир Зеленський, ще до початку пандемії, ініціював програму підтримки малого та середнього бізнесу за доступним кредитуванням. Після того, коли поширилась пандемія коронавірусу, ця програма була дещо змінена і допомогла тому бізнесу, який тимчасово переживав кризу не зупинитись і продовжувати працювати.
На сьогодні за цією програмою видано 11 млрд гривень кредитів",- сказала Ковалів.
За її словами, за останні 5 років це найбільша програма з підтримки малого та середнього бізнесу.
Нагадаємо, що у 2021 році держава може виплатити 4,9 мільярда за кредитами, взятими під урядові гарантії
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