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"Доступні кредити 5-7-9%": Уже видали кредитів на понад 3 мільярди

Програма кредитування "5-7-9%" доступна у 18 банках
Серед регіонів України за кількістю оформлених договорів лідирують Харківська (12%), Київська (11%) та Сумська (8%) області.
"Доступні кредити 5-7-9%": Уже видали кредитів на понад 3 мільярди

В Офісі президента заявляють, що програма кредитування "5-7-9%" ефективно реалізується, станом на 1 серпня сума виданих кредитів становить понад 3,3 млрд грн для 1755 компаній.

Про це заявила заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів, повідомляє "Економічна правда".

"Ініційована президентом на початку року програма кредитування "5-7-9%" ефективно реалізується.

Станом на 1 серпня сума виданих кредитів становить понад 3,3 мільярда гривень для 1755 компаній. У структурі кредитного портфеля найбільше коштів було надано підприємствам сільського господарства (62%) та переробної промисловості (14%)", - розповіла Ковалів.

За її словами, серед регіонів України за кількістю оформлених договорів лідирують Харківська (12%), Київська (11%) та Сумська (8%) області.

Зазначається, що програма кредитування "5-7-9%" доступна у 18 банках.

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03 08 2020 16:00
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