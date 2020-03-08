"Доступні кредити 5-7-9%": Уже видали кредитів на понад 3 мільярди
В Офісі президента заявляють, що програма кредитування "5-7-9%" ефективно реалізується, станом на 1 серпня сума виданих кредитів становить понад 3,3 млрд грн для 1755 компаній.
Про це заявила заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів, повідомляє "Економічна правда".
"Ініційована президентом на початку року програма кредитування "5-7-9%" ефективно реалізується.
Станом на 1 серпня сума виданих кредитів становить понад 3,3 мільярда гривень для 1755 компаній. У структурі кредитного портфеля найбільше коштів було надано підприємствам сільського господарства (62%) та переробної промисловості (14%)", - розповіла Ковалів.
За її словами, серед регіонів України за кількістю оформлених договорів лідирують Харківська (12%), Київська (11%) та Сумська (8%) області.
Зазначається, що програма кредитування "5-7-9%" доступна у 18 банках.
Нагадаємо, що МВФ моніторить поліпшення в Україні корпоративного управління в рамках програми stand by
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Черкащина стала пілотною областю втілення канадського проєкту з розподілу інвестицій
- ВІДЕО Україна вперше здала морський порт у концесію
- ВІДЕО Економіка України дно кризи поки не пройшла, - НБУ
- Державні гарантії на підтримку бізнесу "без гальм": чому Україні краще піти шляхом Європи
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ