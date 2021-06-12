"Доступних" кредитів малому бізнесу видали вже 75 мільярдів
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів, зазначає Економічна правда.
За тиждень 29 листопада - 3 грудня у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 491 кредитів на суму 1,36 млрд грн. Загалом з моменту старту "5-7-9%" підприємці отримали від банків 28,2 тисячі кредитів на загальну суму 74,9 млрд грн.
Із загального обсягу понад половину, 43,26 млрд грн, видано у якості антикризових кредитів на поповнення обігових коштів під 0%.
Ще 22,6 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів, решта 8,99 млрд грн видано на інвестиційні цілі.
"Доступні кредити" можна отримати у 40 уповноважених банках.
Нагадаємо, що цього року компанії по всьому світу залучили на IPO рекордні 600 млрд доларів.
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