"Доступних кредитів" видали вже на понад 53 мільярди Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 33-ма банками

Від старту програми "Доступних кредитів 5-7-9%" уповноважені банки видали 20 312 кредитів на загальну суму 53,6 млрд грн.

Фото: Dilo.ua

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, пише "Економічна правда". З них 20,07 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів; 6,6 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі. Ще 26,95 млрд грн у якості антикризових кредитів. За тиждень уповноважені банки державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 444 кредити на загальну суму 1,16 млрд грн. Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 33-ма банками. Нагадаємо, що за держгарантіями бізнесу видали кредитів майже на 4,3 мільярда

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