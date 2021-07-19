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"Доступних кредитів" видали вже на понад 53 мільярди

Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 33-ма банками
Від старту програми "Доступних кредитів 5-7-9%" уповноважені банки видали 20 312 кредитів на загальну суму 53,6 млрд грн.
"Доступних кредитів" видали вже на понад 53 мільярди Фото: Dilo.ua

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, пише "Економічна правда".

З них 20,07 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів; 6,6 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі. Ще 26,95 млрд грн у якості антикризових кредитів.

За тиждень уповноважені банки державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 444 кредити на загальну суму 1,16 млрд грн.

Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 33-ма банками.

Нагадаємо, що за держгарантіями бізнесу видали кредитів майже на 4,3 мільярда

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19 07 2021 14:30
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