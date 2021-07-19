БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВід старту програми "Доступних кредитів 5-7-9%" уповноважені банки видали 20 312 кредитів на загальну суму 53,6 млрд грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Доступних кредитів" видали вже на понад 53 мільярди
Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 33-ма банками
Фото: Dilo.ua
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, пише "Економічна правда".
З них 20,07 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів; 6,6 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі. Ще 26,95 млрд грн у якості антикризових кредитів.
За тиждень уповноважені банки державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 444 кредити на загальну суму 1,16 млрд грн.
Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 33-ма банками.
Нагадаємо, що за держгарантіями бізнесу видали кредитів майже на 4,3 мільярда
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 07 2021 14:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Бюджетний комітет Ради схвалив виділення 800 млн грн на будівництво "спортивних магнітів"
- ФОТО Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам
No articles