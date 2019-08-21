Драма в Броварах: чоловік "замовив" екс-дружину, яка до того "замовляла" його
"Два роки тому столична прокуратура викрила злочинну групу з 7-ми осіб, серед яких було 3-є працівників правоохоронних органів Києва. Серед злочинів, які їм інкримінуються, були вчинення замовних нападів на підприємців. Одним з потерпілих був мешканець Броварів, якого, як виявилося, замовила його колишня дружина з якою він не міг поділити спільне майно. Жінка звернулася до одного з учасників злочинної групи. Вона не замовляла його вбивства, але замовила побиття. Ті люди мали нанести йому тяжкі тілесні ушкодження, щоб він фізично не міг брати участі у судових засіданнях щодо розподілу майна. У 3 епізодах нападу на даного підприємця у Броварах брали участь 6 осіб. Вони наносили йому тілесні ушкодження, у тому числі з використанням залізних предметів. За напади зловмисники отримували отримували грошову винагороду від підозрюваної, яку між собою розподіляли", - повідомляє пресслужба прокуратури.
Наразі справа 2017 року знаходиться у суді на стадії допиту свідків.
За словами Максимець, провадження 2017 року не пов’язане з розслідуванням у Київській області, але вийшло так, що фігуранти одні і ті ж.
Речниця додала, що їй не відомі деталі епізоду 2019 року, адже столична прокуратура не здійснює там процесуального керівництва.
Жінці, яка замовила напад на свого колишнього у 2017 році, повідомили про підозру у вчиненні правопорушення за ч.2 ст.126 ККУ (побої і мордування) і обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Такий злочин карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.
Окрім цього учасникам злочинної групи, яку викрили у 2017 році, інкримінувався розбійний напад на фермера з Хмельниччини та 2 епізоди незаконного заволодіння нерухомості.
Максимець пояснила, що тривалість судового розгляду за епізодами у Броварах пов'язані з великою кількістю фігурантів та завантаженістю самого суду.
Вона долала, що матеріали щодо нападів на підприємця у Броварах направлені до суду окремо від інших епізодів цієї злочинної групи, оскільки між собою вони не пов'язані.
Нагадаємо, що у неділю, 18 серпня, в кімнаті гуртожитку в селі Залісся Броварського району Київської області військовослужбовець-контрактник відкрив стрілянину, в результаті чого загинув чоловік.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн