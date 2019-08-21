Драма в Броварах: чоловік "замовив" екс-дружину, яка до того "замовляла" його

Жінці, яка замовила напад на свого колишнього у 2017 році, повідомили про підозру у вчиненні правопорушення за ч.2 ст.126 ККУ

Жінка, умисному вбивстві якої запобігли правоохоронці нібито на замовлення екс-чоловіка, два роки тому наймала банду, яка тричі нападала на її колишнього.

"Два роки тому столична прокуратура викрила злочинну групу з 7-ми осіб, серед яких було 3-є працівників правоохоронних органів Києва. Серед злочинів, які їм інкримінуються, були вчинення замовних нападів на підприємців. Одним з потерпілих був мешканець Броварів, якого, як виявилося, замовила його колишня дружина з якою він не міг поділити спільне майно. Жінка звернулася до одного з учасників злочинної групи. Вона не замовляла його вбивства, але замовила побиття. Ті люди мали нанести йому тяжкі тілесні ушкодження, щоб він фізично не міг брати участі у судових засіданнях щодо розподілу майна. У 3 епізодах нападу на даного підприємця у Броварах брали участь 6 осіб. Вони наносили йому тілесні ушкодження, у тому числі з використанням залізних предметів. За напади зловмисники отримували отримували грошову винагороду від підозрюваної, яку між собою розподіляли", - повідомляє пресслужба прокуратури.

Наразі справа 2017 року знаходиться у суді на стадії допиту свідків.

За словами Максимець, провадження 2017 року не пов’язане з розслідуванням у Київській області, але вийшло так, що фігуранти одні і ті ж.

Речниця додала, що їй не відомі деталі епізоду 2019 року, адже столична прокуратура не здійснює там процесуального керівництва.

Жінці, яка замовила напад на свого колишнього у 2017 році, повідомили про підозру у вчиненні правопорушення за ч.2 ст.126 ККУ (побої і мордування) і обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Такий злочин карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Окрім цього учасникам злочинної групи, яку викрили у 2017 році, інкримінувався розбійний напад на фермера з Хмельниччини та 2 епізоди незаконного заволодіння нерухомості.

Максимець пояснила, що тривалість судового розгляду за епізодами у Броварах пов'язані з великою кількістю фігурантів та завантаженістю самого суду.

Вона долала, що матеріали щодо нападів на підприємця у Броварах направлені до суду окремо від інших епізодів цієї злочинної групи, оскільки між собою вони не пов'язані.

Нагадаємо, що у неділю, 18 серпня, в кімнаті гуртожитку в селі Залісся Броварського району Київської області військовослужбовець-контрактник відкрив стрілянину, в результаті чого загинув чоловік.