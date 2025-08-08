росія знову масовано обстріляла Україну: є постраждалі (оновлено)

Ворог атакував Київщину, Харківщину, Сумщину та Одещину

Цієї ночі російські терористи атакували декілька українських областей ударними дронами. Під ударом опинилась Київщина.

Про наслідки атаки розповів у Telegram очільник Київської ОВА Микола Калашник.

За його словами, ворог атакував мирні населені пункти Київщини дронами. Росіяни атакували Бучанський район.

Є інформація про поранених. За попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу поранення отримало троє жінок: 16, 56 та 80 років.

Також внаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі, є пошкоджені будинки. На місцях вже працюють всі служби.

Оновлено о 9.15

У Бучі пошкоджено 7 приватних будинків та дитячий садок, повідомив мер міста Анатолій Федорук. За словами Федорука, на місці працюють рятувальники, поліція та комунальні служби. Людям надається необхідна допомога. "росія знову показала, що вона чисте зло. Тероризує цивільних людей, бо іншого не вміє", - наголосив він. Голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник уточнив, що в Бучанському районі пошкоджено 21 приватний будинок, господарчі споруди, гаражі, дві недобудовані багатоповерхівки, 10 автомобілів. "Ступень пошкодження будинків різний - від вибитих вікон та дверей до часткової руйнації приміщень. З місцевою владою та нашими партнерами вже працюємо над допомогою людям, чиє майно постраждало. Всі оперативні служби на місцях подій", - написав він у Telegram. Російський безпілотник влучив по цивільному підприємству в Салтівському районі Харкова, спричинивши пожежу на площі 500 кв. м. Постраждали двоє цивільних, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Близько 23.55 зафіксували влучання по території цивільного підприємства. Внаслідок обстрілу горіла покрівля та технічний поверх на площі 500 м. кв. Пожежу ліквідували", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у результаті нічної атаки постраждали двоє цивільних - чоловік 1959 року народження та жінка 1962 року народження, які зазнали гострої реакції на стрес. Їм надали необхідну допомогу.

У ДСНС зазначили , що внаслідок удару по цивільному підприємству у Салтівському районі міста виникла пожежа в чотириповерховій офісній будівлі: горіли конструкції покрівлі та технічного поверху.

Російські війська також атакували ударними безпілотниками Одещину. Пошкоджено каналізаційно-насосну станцію, загорілася суха трава, поранення отримав охоронець автозаправної станції, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Попри ефективну роботу наших сил ППО, є пошкодження будівлі каналізаційно-насосної станції. Також у передмісті, внаслідок падіння уламків, сталося загорання сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідована", - повідомив Кіпер.

За його словами, поранення отримав охоронець автозаправної станції, де вибуховою хвилею вибило скло. Чоловік зазнав множинних різаних ран руки, йому надали медичну допомогу, наразі він лікується амбулаторно.