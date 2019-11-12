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"Дрібниця, а приємно": Кабмін скасував скоромовки про ліцензії компаній у рекламі

Він пояснив, що читання даних про ліцензію в епоху Гуглу застаріло. Тим більше, що через швидкість читання все одно часто нічого не можна розібрати
За словами Дубілета, це скасування не означає, що компанії без ліцензій зможуть рекламуватись, оскільки норма, яка зобов’язує рекламні майданчики перевіряти ліцензію, залишається.
"Дрібниця, а приємно": Кабмін скасував скоромовки про ліцензії компаній у рекламі Фото: з вільних джерел

Кабінет міністрів скасував обов’язкове зачитування номеру та інших даних ліцензій у радіорекламі для банків, страхових та будівних компаній тощо, повідомляє "Українська правда".

Джерело: міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Facebook

Пряма мова: "Рубрика "Дрібниця, а приємно". Ми скасували обов’язкове зачитування номеру та інших даних ліцензій у радіорекламі для банків, страхових та будівних компаній та для інших груп з початку наступного року.

Ну, ви пам’ятаєте, коли в кінці ролику номер читається з ефектом перемотки".

Деталі: Відповідну постанову прийняли на засіданні Кабміну 11 грудня.

За словами Дубілета, це скасування не означає, що компанії без ліцензій зможуть рекламуватись, оскільки норма, яка зобов’язує рекламні майданчики перевіряти ліцензію, залишається.

Він пояснив, що читання даних про ліцензію в епоху Гуглу застаріло. Тим більше, що через швидкість читання все одно часто нічого не можна розібрати.

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11 12 2019 13:48
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