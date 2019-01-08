Друг Богдана будує в Одесі чотири висотки на землях курортного призначення

Девелоперсьі компанії, пов'язані з Андрієм Вавришем і Дмитром Ісаєнком, будують в історичному ареалі Одеси на землях курортно-оздоровчого призначення житловий комплекс Kandinsky Odessa Residence.

Видання "Наші гроші" зазначає, що будівництво житлових висотних будинків на цій ділянці суперечить Генплану і виданим офіційним документам, оскільки проводиться на землях оздоровчого призначення з перевищенням дозволеної висотності більше ніж удвічі, інформує LB.ua.

Будівництво почалося на ділянці площею 3,44 га у двокілометровій охоронній зоні Чорного моря. Тут колись був санаторно-оздоровчий комплекс "Магнолія". 2011 року власниками корпусів санаторію стали одеські компанії "Аверс", "Фейм груп" і "Транс Океан Тур", які поступово знищили будівлі й до 2014 року розчистили місце під нове будівництво.

2015 року управління архітектури Одеської міськради дозволило побудувати новий курортно-оздоровчий комплекс із чотирьох корпусів.

2017 року проєкт отримав інвестора "Одесаінвестбуд" і на ділянці стартувало будівництво ЖК Kandinsky Odessa Residence. Він складатиметься з чотирьох 70-метрових будівель, хоча в історичному ареалі Одеси встановлено висотне обмеження на рівні 31 метра.

Будівництво ЖК на вул. Французький бульвар, 63/65 ведуть девелоперські компанії SAGA Development, Perfect Group і Citex Development.

SAGA контролюється колишнім заступником директора Департаменту містобудування КМДА Андрієм Вавришем, відомим як друг глави Офісу президента Андрія Богдана. За словами мера Києва Віталія Кличка, Богдан нав'язував йому Вавриша як "смотрящого" по Києву. Вавриш також представляв проєкт перенесення нового Офісу президента до Українського дому президентові Володимиру Зеленському.

Perfect Group пов'язують із відомим забудовником Дмитром Ісаєнком. Це ексчиновник Міноборони та Мінрегіону, який пройшов до нової Верховної Ради за списками "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука.

Нагадаємо, що партія "Слуга народу" виступає за відкриття нового скликання Верховної Ради в День незалежності, 24 серпня.