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Друга осіння презентація Apple - які новинки представлять сьогодні

Онлайн-трансляція цього заходу під назвою Unleashed розпочнеться на офіційному Ютуб-каналі Apple сьогодні о 20:00 за київським часом
Компанія Apple у понеділок проведе другий осінній захід, на якому, як очікується, буде презентовано нові моделі MacBook Pro.
Друга осіння презентація Apple - які новинки представлять сьогодні Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє портал MacRumors.
 
Онлайн-трансляція цього заходу під назвою Unleashed розпочнеться на офіційному Ютуб-каналі Apple сьогодні о 20:00 за київським часом.
 
Інсайдери говорять, що компанія продемонструє оновлені версії MacBook Pro і Mac Mini.
 
Також Apple сьогодні можливо презентує навушники AirPods третього покоління.
 
Варто нагадати, що минулого року з огляду на пандемію та карантин компанія Apple провела 2 суто онлайн-презентації.
 
Як відомо, це вже друга осіння презентація новинок Apple.
 
Минулий захід пройшов 14 вересня: тоді було продемонстровано нові смартфони (iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max), оновлений смарт-годинник Apple Watch Series 7, iPad і iPad mini).
 
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18 10 2021 14:33
ТЕГИ: Apple, ноутбук, iOS
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