Друга осіння презентація Apple - які новинки представлять сьогодні Онлайн-трансляція цього заходу під назвою Unleashed розпочнеться на офіційному Ютуб-каналі Apple сьогодні о 20:00 за київським часом

Компанія Apple у понеділок проведе другий осінній захід, на якому, як очікується, буде презентовано нові моделі MacBook Pro.

Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє портал MacRumors. Онлайн-трансляція цього заходу під назвою Unleashed розпочнеться на офіційному Ютуб-каналі Apple сьогодні о 20:00 за київським часом. Інсайдери говорять, що компанія продемонструє оновлені версії MacBook Pro і Mac Mini. Також Apple сьогодні можливо презентує навушники AirPods третього покоління. Варто нагадати, що минулого року з огляду на пандемію та карантин компанія Apple провела 2 суто онлайн-презентації. Як відомо, це вже друга осіння презентація новинок Apple. Минулий захід пройшов 14 вересня: тоді було продемонстровано нові смартфони (iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max), оновлений смарт-годинник Apple Watch Series 7, iPad і iPad mini). Читайте також: Apple доставила до України першу офіційну партію iPhone на мільйони доларів

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