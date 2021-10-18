ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Apple у понеділок проведе другий осінній захід, на якому, як очікується, буде презентовано нові моделі MacBook Pro.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Друга осіння презентація Apple - які новинки представлять сьогодні
Онлайн-трансляція цього заходу під назвою Unleashed розпочнеться на офіційному Ютуб-каналі Apple сьогодні о 20:00 за київським часом
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє портал MacRumors.
Онлайн-трансляція цього заходу під назвою Unleashed розпочнеться на офіційному Ютуб-каналі Apple сьогодні о 20:00 за київським часом.
Інсайдери говорять, що компанія продемонструє оновлені версії MacBook Pro і Mac Mini.
Також Apple сьогодні можливо презентує навушники AirPods третього покоління.
Варто нагадати, що минулого року з огляду на пандемію та карантин компанія Apple провела 2 суто онлайн-презентації.
Як відомо, це вже друга осіння презентація новинок Apple.
Минулий захід пройшов 14 вересня: тоді було продемонстровано нові смартфони (iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max), оновлений смарт-годинник Apple Watch Series 7, iPad і iPad mini).
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