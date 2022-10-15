СПОРТ НОВИНИУкраїнський стрілець Павло Коростильов завоював ліцензію на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна здобула другу ліцензію на Олімпійські ігри-2024
Фото: Главком
Про це повідомляє НОК України.
На чемпіонаті світу-2022 в єгипетському Каїрі наш співвітчизник виграв бронзову медаль у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.
У фіналі українця обійшли лише два представники Китаю - Чжан Іфан та Лю Цзіньяо.
Завдяки потраплянню до четвірки найкращих за підсумками змагань Коростильов також здобув для України ліцензію на Олімпійські ігри-2024. Зазначимо, що вона не є іменною, тобто не гарантує самому Павлу участь на Олімпіаді в Парижі.
Нагадаємо, що раніше Україна завоювала першу ліцензію на Олімпіаду-2024.
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15 10 2022 20:03 МЕДІА
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