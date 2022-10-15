Україна здобула другу ліцензію на Олімпійські ігри-2024

Український стрілець Павло Коростильов завоював ліцензію на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Про це повідомляє НОК України.

На чемпіонаті світу-2022 в єгипетському Каїрі наш співвітчизник виграв бронзову медаль у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

У фіналі українця обійшли лише два представники Китаю - Чжан Іфан та Лю Цзіньяо.

Завдяки потраплянню до четвірки найкращих за підсумками змагань Коростильов також здобув для України ліцензію на Олімпійські ігри-2024. Зазначимо, що вона не є іменною, тобто не гарантує самому Павлу участь на Олімпіаді в Парижі.