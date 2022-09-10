СПОРТ НОВИНИНа чемпіонаті світу зі стендової стрільбі в Осієку (Хорватія) визначилися чергові володарі путівок на Олімпійські ігри-2024 у Парижі (Франція).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна здобула першу ліцензію на Олімпійські ігри-2024 у стендовій стрільбі
Фото: Olympic Shooting Club.
Як повідомляє "Суспільне Спорт", одна з олімпійських перепусток дісталася українці Ірині Маловічко.
28-річна одеситка за підсумками відбору увійшла до вісімки найкращих учасниць турніру. Це дозволило їй змагатися за олімпійську ліцензію та за потрапляння до топ-четвірки учасниць, між якими розігрувалися медалі світової першості.
У передфінальному раунді Маловічко закрила 25 мішеней, показавши п'ятий результат. До медального фіналу ЧС-2022 кваліфікувалися італійка Діана Бакозі (28 балів), словачка Ванеса Хокова, британка Ембер Гілл та американка Саманта Сімонтон (у всіх - по 27).
Та з огляду на те, що Гілл підходила до змагань в Осієку вже з олімпійською путівкою, її результат не враховували в подальшому розіграшу ліцензій. Це дозволило Маловічко отримати ліцензію для України.
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09 10 2022 21:28 МЕДІА
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