У Єрусалимі сталася стрілянина: є жертви, багато поранених

08 вересня 2025, 13:07
Фото: telegraf.com.ua
Сьогодні зранку, 8 вересня, в столиці Ізраїлю двоє невідомих відкрили стрілянину на автобусній зупинці. Щонайменше п'ятеро людей загинули.

Ранкова стрілянина в Єрусалимі забрала життя п’яти людей, ще 15 отримали поранення. Нападників ліквідували на місці події.

Про це повідомляє CNN.

Серед загиблих - чоловік близько 50 років та троє чоловіків у віці 30 років. П’ятеро людей із серйозними вогнепальними пораненнями були госпіталізовані. Повідомляли всього про 15 поранених.

Двоє нападників приїхали на автомобілі до перехрестя Рамот у Єрусалимі та відкрили вогонь у напрямку зупинки автобусів. 

На місці інциденту співробітник служби безпеки та цивільна особа відкрили вогонь у відповідь, нейтралізувавши нападників.

Зараз поліцейські підрозділи забезпечують безпеку на місці. Підрозділи з розмінування контролюють безпечність території, а криміналістичні команди збирають докази.

Раніше повідомлялось, що Іран планував теракти проти євреїв у Німеччині. Правоохоронці затримали громадянина Данії, який шпигував на користь Тегерана.

