ООН засудила авіаудар росії по Яровій

Деталі інциденту перевіряються.

ООН засудила російський авіаудар по селищу Ярова на Донеччині, де 9 вересня загинули 24 людини та ще 19 дістали поранення. У місії з прав людини назвали наслідки трагедії "жахливими".

Керівниця Моніторингової місії ООН в Україні Даніель Белль повідомила, що організація продовжує перевіряти деталі інциденту. За інформацією місцевої влади, більшість загиблих — літні люди, які саме отримували пенсії. Опубліковані українською стороною фото та відео після удару підтверджують масштаби трагедії.

В ООН підкреслили, що понад 60% усіх жертв серед цивільних припадає на прифронтові території, де особливо страждають люди похилого віку та громадяни з інвалідністю. Лише у 2025 році авіабомби російських військ стали причиною близько 15% загальних втрат серед цивільних. Найбільш кривавим був липень — тоді загинули 67 людей і ще понад 200 отримали поранення.

За підрахунками місії, 63% жертв війни цього року зосереджені саме у прифронтових районах, і серед тих, хто там загинув, понад 43% — це люди старше 60 років. В організації нагадали: міжнародне гуманітарне право забороняє цілеспрямовані атаки на цивільних та зобов’язує сторони конфлікту максимально зменшувати ризик жертв серед мирного населення.

Нагадаємо, голова Європейської Ради Антоніу Кошта та українське МЗС різко засудили російський авіаудар по селищу Ярова на Донеччині, який стався 9 вересня. Унаслідок атаки загинули понад 20 мирних жителів, які в цей час стояли в черзі до мобільного відділення "Укрпошти", аби отримати пенсії.