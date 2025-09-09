Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ООН засудила авіаудар росії по Яровій

09 вересня 2025, 21:18
ООН засудила авіаудар росії по Яровій
Фото: Укрінформ
Деталі інциденту перевіряються.

ООН засудила російський авіаудар по селищу Ярова на Донеччині, де 9 вересня загинули 24 людини та ще 19 дістали поранення. У місії з прав людини назвали наслідки трагедії "жахливими".

Керівниця Моніторингової місії ООН в Україні Даніель Белль повідомила, що організація продовжує перевіряти деталі інциденту. За інформацією місцевої влади, більшість загиблих — літні люди, які саме отримували пенсії. Опубліковані українською стороною фото та відео після удару підтверджують масштаби трагедії.

В ООН підкреслили, що понад 60% усіх жертв серед цивільних припадає на прифронтові території, де особливо страждають люди похилого віку та громадяни з інвалідністю. Лише у 2025 році авіабомби російських військ стали причиною близько 15% загальних втрат серед цивільних. Найбільш кривавим був липень — тоді загинули 67 людей і ще понад 200 отримали поранення.

За підрахунками місії, 63% жертв війни цього року зосереджені саме у прифронтових районах, і серед тих, хто там загинув, понад 43% — це люди старше 60 років. В організації нагадали: міжнародне гуманітарне право забороняє цілеспрямовані атаки на цивільних та зобов’язує сторони конфлікту максимально зменшувати ризик жертв серед мирного населення.

Нагадаємо, голова Європейської Ради Антоніу Кошта та українське МЗС різко засудили російський авіаудар по селищу Ярова на Донеччині, який стався 9 вересня. Унаслідок атаки загинули понад 20 мирних жителів, які в цей час стояли в черзі до мобільного відділення "Укрпошти", аби отримати пенсії.

ООНДонецька областьатаказагиблі

Останні матеріали

Огляд глобальних конфліктів. Велике
Огляд глобальних конфліктів. Велике "ні" путіна переговорам з Україною – Мік Раян
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 00:05
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Політика
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 14:49
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Політика
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 11:48
Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 07:35
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук
Бізнес & Фінанси
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук "вічної молодості" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 15:46
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Бізнес & Фінанси
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 11:52
Кампанія проти російської нафтопереробки триває.
Політика
Кампанія проти російської нафтопереробки триває. "Дружбу" слід обстрілювати, поки Угорщина і Словаччина не складуть руки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 вересня 2025, 22:21
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Політика
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 16:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється