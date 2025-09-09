Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині – Зеленський

09 вересня 2025, 12:36
росія скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині – Зеленський
Скриншот з відео
В результаті атаки понад 20 людей загинуло.
Російські війська скинули авіабомбу на людей під час видачі пенсій у селищі Ярова на Донеччині. В результаті атаки понад 20 людей загинуло.
 
Про це повідомляє у Telegram президент України Володимир Зеленський.
 
"Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. За попередньою інформацією, кількість загиблих – більше 20 людей. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих", - заявив Зеленський.
 
Він також підкреслив, що такі удари росії точно не мають залишитись без належної реакції світу.
 
"росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій, нових сильних ударів. Світ не має мовчати. Світ не має залишатись бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів. Потрібна реакція Європи. Потрібна реакція Двадцяти. Потрібні сильні дії, щоб росія перестала нести смерть", - додав глава держави.
