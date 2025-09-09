Єврорада та МЗС України закликали світ відреагувати на авіаудар росії по Яровій

Україна вже інформує міжнародних партнерів і організації про деталі атаки, наполягаючи, що винні у злочині мають постати перед судом.

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта та українське МЗС різко засудили російський авіаудар по селищу Ярова на Донеччині, який стався 9 вересня. Унаслідок атаки загинули понад 20 мирних жителів, які в цей час стояли в черзі до мобільного відділення "Укрпошти", аби отримати пенсії.

У своїй заяві у соцмережі X Кошта поставив три запитання, звертаючись безпосередньо до кремля:

"Чи це має на увазі росія, коли говорить про мир? Коли росія перестане вбивати людей? Коли президент путін погодиться розпочати мирні переговори, які вже підтримав президент Зеленський?"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав удар "жахливим злочином", що потребує негайного засудження та конкретних дій світової спільноти. Він закликав партнерів — ЄС, США, членів G20 та всі держави, що поділяють цінності Статуту ООН, — вжити рішучих кроків.

"російська пропаганда стверджує, що «рятує» людей у Донецькій області, але насправді вона скидає масивні авіабомби на мирних громадян. росія приносить лише смерть, жах і руйнування. Лише колективні дії — включаючи руйнівний санкційний тиск і додаткову підтримку оборони та стійкості України — можуть зупинити російський терор", — наголосив Сибіга.

