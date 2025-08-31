Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Папа Лев XIV закликав до негайного припинення вогню в Україні

31 серпня 2025, 20:59
Папа Лев XIV закликав до негайного припинення вогню в Україні
Понтифік рішуче повторив свій заклик до негайного припинення вогню та серйозного залучення до діалогу.

Папа Римський Лев XIV наприкінці недільної молитви помолився за постраждалих від масованих російських обстрілів України, закликавши до негайного припинення вогню.

Про це повідомляє Vatican News 31 серпня.

"Дорогі браття й сестри, на жаль, війна в Україній далі сіє смерть і руйнування. Також і цими днями обстріли вразили різні міста, в тому числі столицю Київ, спричинивши численні жертви. Я поновлюю свою близькість з українським народом і всіма постраждалими родинами", - наголосив Папа Лев XIV.

Він закликав до припинення війни та початку справжнього діалогу.

"Рішуче повторюю свій заклик до негайного припинення вогню та серйозного залучення до діалогу. Настав час, щоб відповідальні особи відмовилися від логіки зброї та обрали шлях переговорів і миру за підтримки міжнародної спільноти. Голос зброї повинен замовкнути в той час, як повинен піднестися голос братерства і справедливості", - додав Лев XIV.

Окремо понтифік нагадав, що 1 вересня відзначатиметься Всесвітній день молитви в намірі піклування про створіння.

У відповідь Володимир Зеленський висловив  слова щирої подяки за підтримку, яку постійно виказує Україні Його Святість.

"Вдячний понтифіку за цей рішучий заклик зупинити війну та вбивства. Ми повністю поділяємо заклик Його Святості до негайного припинення вогню та наполегливо закликаємо росію вжити реальних заходів для припинення вбивств та забезпечення можливості дипломатичних дій. росія повинна покласти край війні, яку вона розпочала та відмовляється припиняти.

Вкрай важливо, щоб кожен у світі, хто цінує людське життя, чинив тиск на москву, щоб та змусила її припинити терор і натомість розпочати змістовний мирний процес", - відповів на публікацію Папи Римського глава української держави.

Київ атака загиблі війна в Україні Володимир Зеленський Папа Римський Лев XIV

