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Дружина Зеленського запросила українців на "велику розмову про безбар’єрність"

Вона зауважила, що для більшості українців ці обмеження тимчасові, однак є люди, які постійно живуть зі своїми бар’єрами
Перша леді України Олена Зеленська ініціювала старт "великої розмови про безбар’єрність" - він присвячений людям, які постійно живуть з якимись обмеженнями.
Дружина Зеленського запросила українців на "велику розмову про безбар’єрність" Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє прес-служба президента.

"Під час карантину мільйони людей отримали досвід повної або часткової ізоляції. Ми всі відчули бар’єри. По суті, навіть не усвідомлюючи цього, ми всі одночасно взяли участь у соціальному експерименті - як у нашому суспільстві, у наших містах і селах жити людям з обмеженою мобільністю, ментальними та фізичними відмінностями", - сказала Олена Зеленська.

Вона зауважила, що для більшості українців ці обмеження тимчасові, однак є люди, які постійно живуть зі своїми бар’єрами.

Тому перша леді ініціювала всеукраїнське онлайн-опитування, у якому кожен може розповісти, з якими бар’єрами він стикається. Воно триватиме два місяці, пройти опитування можна ТУТ.

Саме опитування містить 7 запитань, що стосуються фізичних і психологічних бар’єрів, а також бар’єрів, пов’язаних з культурними та віковими особливостями.

"Відповіді українців допоможуть визначити, які саме бар’єри вони вважають найбільшими, а в подальшому - розробити план дій для їхнього усунення", - пояснили в Офісі президента мету проекту.

 

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06 05 2020 17:38
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