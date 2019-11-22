Дубілет показав, наскільки стало менше "макулатури" в Кабміні
Міністр продемонстрував графік, що показує кількість документів, які міністерства та інші центральні органи надіслали одне одному в паперовій формі, передає "Економічна правда".
"Ми з 1 жовтня заборонили надсилати документи не в електронній формі (за винятком випадків, коли папір передбачено законом).
Як бачите, коли ти щось забороняєш, це не означає, що воно зникає автоматично. З другого жовтня ми почали адресно спілкуватися з усіма, хто продовжував слати папір. Раз на засіданні Кабміну я навіть показував антирейтинг.
Втім, перевести в електронну форму документообмін – це набагато легше, ніж документообіг всередині органів. Тут теж кипить робота. Буду тримати в курсі".
Нагадаємо, що Радник мера Києва Віталія Кличка Максим Бахматов заявив, що аби замінити маршрутки на комфортні та сучасні автобуси, знадобиться 5-10 років.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?