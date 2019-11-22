Дубілет показав, наскільки стало менше "макулатури" в Кабміні

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявляє, що в жовтні-листопаді кількість документів, які центральні органи влади надсилають одне одному в паперовій формі, різко знизилася.

Міністр продемонстрував графік, що показує кількість документів, які міністерства та інші центральні органи надіслали одне одному в паперовій формі, передає "Економічна правда".

"Ми з 1 жовтня заборонили надсилати документи не в електронній формі (за винятком випадків, коли папір передбачено законом).

Як бачите, коли ти щось забороняєш, це не означає, що воно зникає автоматично. З другого жовтня ми почали адресно спілкуватися з усіма, хто продовжував слати папір. Раз на засіданні Кабміну я навіть показував антирейтинг.

Втім, перевести в електронну форму документообмін – це набагато легше, ніж документообіг всередині органів. Тут теж кипить робота. Буду тримати в курсі".

Нагадаємо, що Радник мера Києва Віталія Кличка Максим Бахматов заявив, що аби замінити маршрутки на комфортні та сучасні автобуси, знадобиться 5-10 років.