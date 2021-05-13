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Дует українських синхронниць Федіна - Савчук здобув "срібло" Євро-2021

Українські представниці синхронного плавання Марта Федіна та Анастасія Савчук стали володарками срібних медалей у технічній програмі на чемпіонаті Європи в Будапешті.
Дует українських синхронниць Федіна - Савчук здобув "срібло" Євро-2021 Фото: GETTY IMAGES

Українські спортсменки набрали 92,6862 бала. Першими були представниці Росії (96,2904), третіми - австрійки (89,4592), передає Укрінформ.

Як повідомляло агентство, Федіна на чемпіонаті в Будапешті раніше завоювала дві медалі у сольних програмах ("золото" - в технічній та "срібло" - у довільній), а Савчук була другою у командному артистичному плаванні (технічна програма).

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13 05 2021 16:07
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