СПОРТ НОВИНИУкраїнські представниці синхронного плавання Марта Федіна та Анастасія Савчук стали володарками срібних медалей у технічній програмі на чемпіонаті Європи в Будапешті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дует українських синхронниць Федіна - Савчук здобув "срібло" Євро-2021
Фото: GETTY IMAGES
Українські спортсменки набрали 92,6862 бала. Першими були представниці Росії (96,2904), третіми - австрійки (89,4592), передає Укрінформ.
Як повідомляло агентство, Федіна на чемпіонаті в Будапешті раніше завоювала дві медалі у сольних програмах ("золото" - в технічній та "срібло" - у довільній), а Савчук була другою у командному артистичному плаванні (технічна програма).
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