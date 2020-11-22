СПОРТ НОВИНИУкраїнський спортсмен Михайло Романчук побив рекорд Європи з плавання, який був встановлений вісім років тому.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українець Михайло Романчук побив восьмирічний рекорд Європи з плавання
Романчук виступав за італійську команду Aqua Centurions
Фото: bbc.com.ua
На змаганнях серії International Swimming League в Будапешті 24-річний українець здолав 800 метрів вільним стилем на короткій воді за 7:25.73, повідомляє "Укрінформ". Це на три з половиною секунди більше порівняно із попереднім рекордним результатом у 7:29.17, якого досяг француз Яннік Аньєль.
Світовий рекорд з плавання встановив австралійський спортсмен Грант Хакетт, який у 2008 році проплив дистанцію в 800 метрів вільним стилем за 7:23.42.
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