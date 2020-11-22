Українець Михайло Романчук побив восьмирічний рекорд Європи з плавання

Український спортсмен Михайло Романчук побив рекорд Європи з плавання, який був встановлений вісім років тому.

На змаганнях серії International Swimming League в Будапешті 24-річний українець здолав 800 метрів вільним стилем на короткій воді за 7:25.73, повідомляє "Укрінформ". Це на три з половиною секунди більше порівняно із попереднім рекордним результатом у 7:29.17, якого досяг француз Яннік Аньєль.

Світовий рекорд з плавання встановив австралійський спортсмен Грант Хакетт, який у 2008 році проплив дистанцію в 800 метрів вільним стилем за 7:23.42.

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