Українець Олексій Новіков став найсильнішою людиною планети у 2020 році

На другому місці після українського силача опинився британець Том Столтман, а на третьому - Жан-Франсуа Карон з Канади

Український силач Олексій Новіков виграв цьогорічні змагання у США The World's Strongest Man та отримав титул найсильнішої людини.

Усесвітній титул, окрім Новікова, отримував українець Віталій Вірастюк у 2004 та 2007 роках, тож остання така нагорода в Україні була ще 13 років тому, повідомляє "Громадське".

На другому місці після українського силача опинився британець Том Столтман, а на третьому - Жан-Франсуа Карон з Канади.

Нині Олексій вже має чотири титули "Найсильнішої людини України", які він здобував у 2016-2019 роках.

У 2017 році Олексій Новіков став переможцем турніру Giant Live в Ірландії, що давало йому право участі у змаганні "Найсильніша людина світу" у квітні-травні 2018 року.

На початку березня 2018 року він став переможцем турніру Arnold Amateur World Championship, що проходив у Коламбусі, США. Це змагання є відбором до Arnold Strongman Classic, де борються за перемогу десять найсильніших атлетів світу. У березні 2020-го українець посів на цьому конкурсі 5 місце.

У 2018 році Олексій встановив рекорд України - "Йок, пронесений на плечах, вагою 530 кг".

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