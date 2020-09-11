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Львівський самбіст здобув золото на чемпіонаті світу серед юнаків - обладміністрація

Спортсмен зі Львова Микола Грибик став чемпіоном світу зі спортивного самбо серед юнаків, повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.
Львівський самбіст здобув золото на чемпіонаті світу серед юнаків - обладміністрація Фото: sambo.net.ua

Минулої неділі, 8 листопада, національна збірна зі спортивного самбо виграла сім медалей під час чемпіонату світу до 18 років, а Грибик здобув золото в суперважкій вазі 87+ кг.

"Це дебютний виступ Миколи на чемпіонаті світу. У вересні львівський самбіст став переможцем національних змагань. А у фіналі чемпіонату світу переміг самбіста з Росії Романа Желтова", - повідомила прес-служба обладміністрації.

Ще одна самбістка зі Львова – 24-річна Василина-Ірина Кириченко – стала віце-чемпіонкою чемпіонату серед дорослих у ваговій категорії 80+ кг. У фіналі вона програла суперниці з РФ Ользі Артошиній.

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09 11 2020 16:27
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