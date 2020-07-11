Українець Руднєв - чемпіон світу з самбо

В Сербії українські самбісти здобули шість медалей.

Українець Владислав Руднєв переміг на чемпіонаті світу з самбо в сербському місті Нові Сад, повідомляє "Укрінформ".

Чемпіоном світу з бойового самбо в категорії до 74 кг став Владислав Руднєв для якого це вже третя золота медаль на чемпіонатах світу. У фіналі Руднєв достроково переміг Даїрбека Каряєва з Киргизстану. Йому вдалося провести прийом на задушення.

Крім Руднєва українські самбісти виграли ще 5 медалей. Срібними медалями поповнили скарбничку України Аліна Пащук (до 48 кг), Наталія Смаль (до 72 кг) і Анатолій Волошинов (до 100 кг, бойове самбо). Бронзовими призерами чемпіонату світу стали Грачік Осипян (до 52 кг) і Богдан Бабенко (до 57 кг, бойове самбо).

В перший чемпіонату медалі розігрували юніори, українцям вдалося здобути 10 нагород.

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