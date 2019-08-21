Лікарям не сказали, що постраждалі - радіоактивні. Як знезаражували лікарню в Архангельську

Після надання допомоги постраждалим під час вибуху ракети 8 серпня на полігоні під Северодвінськом (РФ) лікарні в Архангельську знезаражували від радіації військові

Лікар, який приймав участь в ліквідації наслідків вибуху радіоактивної ракети на полігоні в РФ, розповів про перші дні в лікарні після аварії.

Про це російському виданню "Новая газета" розповів місцевий медик.

Він повідомив, що лікарям не сказали, що постраждалі - радіоактивні. Тому їх спочатку обстежили в приймальні: "Пізніше довелося проводити дезактивацію всього приймального покою, так як разом з цими потерпілими в лікарню потрапив Цезій-137, його доза становила 22 000 часток на 1 кв. см, але виявлено це було тільки через годину після приїзду постраждалих".

Медик розповів, що за цю годину заражених обстежили, зробили їм КТ, відвезли в три операційних. І вже потім, коли прибули дозиметристи, з'ясувалося, що постраждалі - носії бета-випромінювання; їх перевели назад до приймального покою.

"Там уже силами лікарів, медичних сестер і медсестер проводилася дезактивація мильними розчинами. Для захисту у них були тільки звичайні пов'язки", - поскаржився він.

Вранці 9 серпня почалася евакуація з лікарні, причому двоє постраждалих з трьох не доїхали до аеропорту і загинули ("доза радіації була дуже великою, картина променевої хвороби розвивалася по годинах").

"Військові викосили всю траву навколо лікарні, була проведена дезактивація приймального відділення, операційних. Плюс там дуже фонила ванна, її просто демонтували і відвезли з собою на КамАЗі", - розповів співрозмовник видання, додавши, що деякі колеги "скаржилися на поколювання в ділянці обличчя і рук".

Медики "налякані і розсерджені", пише видання. Вони вважають, що причин у події кілька, в тому числі поломка автоматичної системи контролю радіаційної обстановки: там спрацювало лише шість детекторів з восьми.

"Новая газета" пише, що з лікарні вилучили всі журнали, електронну документацію, а з лікарів, медсестер і санітарок взяли підписки про нерозголошення обставин надання допомоги. За даними видання, на полігоні в момент випробувань ракети був заступник міністра оборони РФ Павло Попов.

вранці 8 серпня 2019 року екстрені служби міста Сєвєродвінська Архангельської області зафіксували різке підвищення радіаційного фону. Через кілька годин з'явилися повідомлення, що на морському військовому полігоні поряд з селом Ньонокса в 30 км від Сєвєродвінська, де проживає 190 тисяч осіб, стався вибух під час випробувань рідинного ракетного двигуна.



Ракетний полігон у Ненокса взимку. Фото - kamelopardalis.livejournal.com

Практично відразу Міністерство оборони Росії виступило з заявою, в якій йшлося, що "після НП ніяких викидів шкідливих речовин в атмосферу не було, радіаційний фон в нормі". Проте військові закрили для судноплавства ділянку Білого моря поруч з полігоном.

Після вибуху ядерного ракетного двигуна в Росії відключили чотири станції, які повинні відслідковувати рівень ядерної радіації.

Аварія призвела до загибелі п'яти осіб та значного підвищення рівня радіації.

У той же час жителі Архангельської області почали активно скуповувати в аптеках йод і йодовмісні препарати, щоб захистити організм від можливого впливу радіації.

Згодом, у Росії визнали перевищення радіаційного фону після вибуху біля Архангельська.

Видання Reuters повідомило, що вибух на полігоні в РФ міг статися через випробування ракети з ядерною установкою.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України запевнили, що після вибуху російської ракети на військовому полігоні в закритій акваторії Білого моря під Сєвєродвінським Архангельської області РФ радіаційний фон в Україні не змінився.