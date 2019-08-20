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ДСНС розповіла про радіаційний фон в Україні після вибуху на російському полігоні

Про це свідчать радіометричні вимірювання у період з 10 по 18 серпня
У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що після вибуху російської ракети на військовому полігоні в закритій акваторії Білого моря під Сєвєродвінським Архангельської області РФ радіаційний фон в Україні не змінився.
ДСНС розповіла про радіаційний фон в Україні після вибуху на російському полігоні Фото: afp.com

"Результати вимірювань в період з 10 по 18 серпня свідчать про те, що радіаційний фон в Україні не зазнав ніяких змін, а саме потужність експозиціної дози на всій території України знаходиться в своїх звичних межах, в повітряних пробах не виявлено додаткових радіонуклідів, які можуть свідчити про проходження над територією України радіоактивно забруднених мас", - повідомляє ДСНС на своїй сторінці у Facebook.

Згідно прогнозованих даних радіоактивно забруднені повітряні маси гіпотетично могли досягти території України у ніч із 11 на 12 серпня і охоплювати територію її східних і південно-східних областей.

У зв'язку з цим радіометричну мережу гідрометеорологічної служби перевели у режим підвищеної готовності.

Нагадаємо, що вранці 8 серпня 2019 року екстрені служби міста Сєвєродвінська Архангельської області зафіксували різке підвищення радіаційного фону. Через кілька годин з'явилися повідомлення, що на морському військовому полігоні поряд з селом Ньонокса в 30 км від Сєвєродвінська, де проживає 190 тисяч осіб, стався вибух під час випробувань рідинного ракетного двигуна.

Практично відразу Міністерство оборони Росії виступило з заявою, в якій йшлося, що "після НП ніяких викидів шкідливих речовин в атмосферу не було, радіаційний фон в нормі". Проте військові закрили для судноплавства ділянку Білого моря поруч з полігоном.

Після вибуху ядерного ракетного двигуна в Росії відключили чотири станції, які повинні відслідковувати рівень ядерної радіації.

У той же час жителі Архангельської області почали активно скуповувати в аптеках йод і йодовмісні препарати, щоб захистити організм від можливого впливу радіації.

Видання Reuters повідомило, що вибух на полігоні в РФ міг статися через випробування ракети з ядерною установкою.

Крім того, про це заявив президент США Дональд Трамп.

 

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