Дві українки у десятці найкращих шахісток світу
01 листопада 2023, 21:42
Фото: promova.info
Сьогодні Міжнародна шахова федерація (FIDE) представила рейтинг-лист, де до першої десятки списку у жінок увійшли дві українки – Анна Музичук і її молодша сестра, ексчемпіонка світу Марія Музичук.
Про це йдеться на сайті FIDE.
Перше місце у світовому рейтингу посідає китаянка Хоу Іфань.
У сотні найсильніших шахісток світу, окрім сестер Музичук, ще три представниці України: Юлія Осьмак, Анна Ушеніна та Наталія Букса.
Раніше російський гросмейстер Данило Дубов, який став чемпіоном світу зі швидких шахів, вважає ганьбою росії окупацію Криму.