CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОДесятирічна Валерія Єжова зібрала 21 тисячу гривень для ЗСУ, граючи на вулиці в шашки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Маленька чемпіонка з шашок зібрала двадцять одну тисячу для ЗСУ
Деякі гравці приходили повторно, а один хлопчик років восьми зіграв 4 партії. Дуже хотів виграти, але проти чемпіонки він не мав шансів. Лєра навіть давала йому одну шашку фори
Фото: з вільного доступу
Умови були прості: гравець жертвує будь-яку суму; якщо йому вдається перемогти Валерію чи зіграти внічию — ще одна партія безкоштовно. Однак маленька чемпіонка світу з шашок не залишила шансів жодному супернику, вигравши всі партії, про це повідомляє iPress.ua у Фейсбук.
"Деякі гравці приходили повторно, а один хлопчик років восьми зіграв 4 партії. Дуже хотів виграти, але проти чемпіонки він не мав шансів. Лєра навіть давала йому одну шашку фори", — розповів Віктор Коваленко.
Зібрані кошти Валерія передала до благодійного фонду Сергія Притули. "Наш народ з такими дітьми перемогти неможливо!" — підсумував Притула.
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12 07 2022 16:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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