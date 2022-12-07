Маленька чемпіонка з шашок зібрала двадцять одну тисячу для ЗСУ

Деякі гравці приходили повторно, а один хлопчик років восьми зіграв 4 партії. Дуже хотів виграти, але проти чемпіонки він не мав шансів. Лєра навіть давала йому одну шашку фори

Десятирічна Валерія Єжова зібрала 21 тисячу гривень для ЗСУ, граючи на вулиці в шашки.

Умови були прості: гравець жертвує будь-яку суму; якщо йому вдається перемогти Валерію чи зіграти внічию — ще одна партія безкоштовно. Однак маленька чемпіонка світу з шашок не залишила шансів жодному супернику, вигравши всі партії, про це повідомляє iPress.ua у Фейсбук.

"Деякі гравці приходили повторно, а один хлопчик років восьми зіграв 4 партії. Дуже хотів виграти, але проти чемпіонки він не мав шансів. Лєра навіть давала йому одну шашку фори " , — розповів Віктор Коваленко.

Зібрані кошти Валерія передала до благодійного фонду Сергія Притули. "Наш народ з такими дітьми перемогти неможливо!" — підсумував Притула.