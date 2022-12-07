RSS
CУСПІЛЬСТВО ВІДЕО

Маленька чемпіонка з шашок зібрала двадцять одну тисячу для ЗСУ

Деякі гравці приходили повторно, а один хлопчик років восьми зіграв 4 партії. Дуже хотів виграти, але проти чемпіонки він не мав шансів. Лєра навіть давала йому одну шашку фори
Десятирічна Валерія Єжова зібрала 21 тисячу гривень для ЗСУ, граючи на вулиці в шашки.
Маленька чемпіонка з шашок зібрала двадцять одну тисячу для ЗСУ Фото: з вільного доступу
Умови були прості: гравець жертвує будь-яку суму; якщо йому вдається перемогти Валерію чи зіграти внічию — ще одна партія безкоштовно. Однак маленька чемпіонка світу з шашок не залишила шансів жодному супернику, вигравши всі партії, про це повідомляє iPress.ua у Фейсбук.
 

 

"Деякі гравці приходили повторно, а один хлопчик років восьми зіграв 4 партії. Дуже хотів виграти, але проти чемпіонки він не мав шансів. Лєра навіть давала йому одну шашку фори", — розповів Віктор Коваленко.
 
Зібрані кошти Валерія передала до благодійного фонду Сергія Притули. "Наш народ з такими дітьми перемогти неможливо!" — підсумував Притула.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 07 2022 16:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда

Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.