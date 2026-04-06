Україна здобула перемогу: росії заборонили шахові турніри на окупованих територіях

06 квітня 2026, 12:15
Україна здобула перемогу: росії заборонили шахові турніри на окупованих територіях
Фото: promova.info
Олександр Камишин, президент Української шахової федерації, наголосив, що це рішення чітко підтверджує міжнародне визнання територіальної цілісності України.

Україна здобула важливу перемогу у боротьбі проти використання росією спортивних заходів для виправдання військових злочинів. Спортивний арбітражний суд (САС) заборонив російській шаховій федерації проводити турніри на окупованих територіях України — у Криму, Севастополі, Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі.

Про це пише Politico.

Це рішення скасовує попереднє рішення Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), яка наклала на росію лише штраф у 45 тисяч євро, визнавши порушення територіальної цілісності України. САС визнав таку санкцію явно недостатньою та встановив 90-денний термін для припинення діяльності РШФ на цих територіях.

Олександр Камишин, президент Української шахової федерації, наголосив, що це рішення чітко підтверджує міжнародне визнання територіальної цілісності України і значно обмежує можливості росії використовувати спорт для легітимізації окупації. Міністр спорту України Матвій Бідний додав, що це створює підґрунтя для нових позовів проти російських спортивних організацій на окупованих територіях.

САС також постановив, що у разі ігнорування рішення російською федерацією її членство у ФІДЕ може бути призупинене на три роки. Таким чином москва має обрати між припиненням своєї діяльності на окупованих територіях або зіткненням з міжнародними наслідками.

російська сторона заявила про намір ігнорувати це рішення, посилаючись на невідповідність його російському законодавству. Виконавчий директор російської шахової федерації Олександр Ткачов заявив, що вони "живуть за законами росії" і не планують змінювати свою позицію.

Цей прецедент стає важливим сигналом для міжнародного спортивного співтовариства у питанні політизації спорту та територіальної цілісності країн.

Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Політика
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 12:08
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Політика
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 07:58
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 16:18
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Технології
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 13:34
Диявол криється в деталях. США витратили запас високоточних боєприпасів на виробництво яких потрібно 3 роки – Том Купер
Політика
Диявол криється в деталях. США витратили запас високоточних боєприпасів на виробництво яких потрібно 3 роки – Том Купер
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 09:36
Прихована війна росії в Європі загострюється. Наступна катастрофа в Європі не буде випадковістю – CEPA
Політика
Прихована війна росії в Європі загострюється. Наступна катастрофа в Європі не буде випадковістю – CEPA
Переклад iPress – 02 квітня 2026, 13:15
AWACS-страхіття або
Політика
AWACS-страхіття або "безмозкі дебіли". Чому США втратили літаки раннього попередження на авіабазі в Саудівській Аравії – Том Купер
Переклад iPress – 02 квітня 2026, 11:14
Європі загрожує небачений енергетичний шок. Війна на Близькому Сході може запустити нову хвилю інфляції, дефіциту та промислового спаду – Politico
Бізнес & Фінанси
Європі загрожує небачений енергетичний шок. Війна на Близькому Сході може запустити нову хвилю інфляції, дефіциту та промислового спаду – Politico
Переклад iPress – 02 квітня 2026, 08:11
