Україна здобула перемогу: росії заборонили шахові турніри на окупованих територіях

Україна здобула важливу перемогу у боротьбі проти використання росією спортивних заходів для виправдання військових злочинів. Спортивний арбітражний суд (САС) заборонив російській шаховій федерації проводити турніри на окупованих територіях України — у Криму, Севастополі, Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі.

Про це пише Politico.

Це рішення скасовує попереднє рішення Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), яка наклала на росію лише штраф у 45 тисяч євро, визнавши порушення територіальної цілісності України. САС визнав таку санкцію явно недостатньою та встановив 90-денний термін для припинення діяльності РШФ на цих територіях.

Олександр Камишин, президент Української шахової федерації, наголосив, що це рішення чітко підтверджує міжнародне визнання територіальної цілісності України і значно обмежує можливості росії використовувати спорт для легітимізації окупації. Міністр спорту України Матвій Бідний додав, що це створює підґрунтя для нових позовів проти російських спортивних організацій на окупованих територіях.

САС також постановив, що у разі ігнорування рішення російською федерацією її членство у ФІДЕ може бути призупинене на три роки. Таким чином москва має обрати між припиненням своєї діяльності на окупованих територіях або зіткненням з міжнародними наслідками.

російська сторона заявила про намір ігнорувати це рішення, посилаючись на невідповідність його російському законодавству. Виконавчий директор російської шахової федерації Олександр Ткачов заявив, що вони "живуть за законами росії" і не планують змінювати свою позицію.

Цей прецедент стає важливим сигналом для міжнародного спортивного співтовариства у питанні політизації спорту та територіальної цілісності країн.