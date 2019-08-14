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"Динамо" звільнило Хацкевича і його тренерський штаб

За тренерства Хацкевича "Динамо" вперше в історії три роки поспіль не проходив до групового турніру Ліги чемпіонів
Футбольний клуб "Динамо" припинив співпрацю з головним тренером Олександром Хацкевичем. З ним також звільнили весь тренерський штаб першої команди.
"Динамо" звільнило Хацкевича і його тренерський штаб Олександр Хацкевич. Фото: соцмережі

Про те, хто буде працювати з командою далі, у "Динамо" обіцяють повідомити пізніше, інформує пресслужба клубу.

Білоруський тренер та ексгравець "Динамо" Хацкевич очолив київський клуб у червні 2017 року. У 2018 і 2019 року "Динамо" під керівництвом Хацкевича завоювало Суперкубок України.

6 червня 2019 року "Динамо" підписало з Хацкевич новий контракт на два роки. Тоді президент "Динамо" Ігор Суркіс наголосив, що в новому сезоні перед "Динамо" стоїть завдання потрапити в Лігу чемпіонів, боротися за чемпіонство і Кубок України.

Нагадаємо, що вчора "Динамо" зіграло внічию 3:3 з бельгійським "Брюгге" і таким чином, за сумою двох матчів, втратило шанси на проходження у груповий етап Ліги чемпіонів.

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14 08 2019 14:22
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