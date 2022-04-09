"Динамо" зіграє наступний матч футбольної Прем'єр-ліги на "Арені Львів"

У 4-му турі Української Прем'єр-ліги (УПЛ) футболісти київського "Динамо" зустрінуться із ФК "Львів".

Арена Львів. Фото: arena.lviv.ua

Як повідомляє пресслужба "біло-синіх", гра відбудеться у неділю, 11 вересня, на стадіоні "Арена Львів" у Львові. "Динамо" буде приймаючою стороною в цьому матчі. Зустріч розпочнеться о 17.00. Ілля Забарний увійшов до топ-20 найкращих молодих футболістів. Нагадаємо, що гравець "Динамо" і збірної України

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