СПОРТ НОВИНИУ 4-му турі Української Прем'єр-ліги (УПЛ) футболісти київського "Динамо" зустрінуться із ФК "Львів".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Динамо" зіграє наступний матч футбольної Прем'єр-ліги на "Арені Львів"
Арена Львів. Фото: arena.lviv.ua
Як повідомляє пресслужба "біло-синіх", гра відбудеться у неділю, 11 вересня, на стадіоні "Арена Львів" у Львові.
"Динамо" буде приймаючою стороною в цьому матчі.
Зустріч розпочнеться о 17.00.
Нагадаємо, що гравець "Динамо" і збірної України Ілля Забарний увійшов до топ-20 найкращих молодих футболістів.
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04 09 2022 15:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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