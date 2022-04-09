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"Динамо" зіграє наступний матч футбольної Прем'єр-ліги на "Арені Львів"

У 4-му турі Української Прем'єр-ліги (УПЛ) футболісти київського "Динамо" зустрінуться із ФК "Львів".
"Динамо" зіграє наступний матч футбольної Прем Арена Львів. Фото: arena.lviv.ua
Як повідомляє пресслужба "біло-синіх", гра відбудеться у неділю, 11 вересня, на стадіоні "Арена Львів" у Львові.
 
"Динамо" буде приймаючою стороною в цьому матчі.
 
Зустріч розпочнеться о 17.00.
 
Нагадаємо, що гравець "Динамо" і збірної України  Ілля Забарний увійшов до топ-20 найкращих молодих футболістів.
 
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04 09 2022 15:03
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