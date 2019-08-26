CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАктор Кіт Герінгтон, відомий за роллю Джона Сноу у серіалі "Гра престолів", зіграє у новому блокбастері "Вічні" від студії Marvel.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Джон Сноу зіграє у новому фільмі Marvel
Фільм "Вічні" заснований на однойменній серії коміксів видавництва Marvel про расу суперлюдей
Фото:Twitter
Гарінгтон зіграє у стрічці роль Дейна Вітмана, також відомого як Чорний Лицар. Сам актор поки не прокоментував свою роль, повідомляє "Громадське".
Фільм "Вічні" заснований на однойменній серії коміксів видавництва Marvel про расу суперлюдей. Прем’єра стрічки запланована на листопад 2020 року. Разом з Гарінгтоном у фільмі зіграють Сальма Хаєк, Анджеліна Джолі, Річард Медден, Браян Тайрі Генрі, Кумейл Нанджіані, Лорен Рідлофф і Дон Лі.
Нагадаємо, що остання частина "Месників" менше ніж за два тижні зібрала в прокаті 2,19 мільярда доларів, обійшовши "Титанік".
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