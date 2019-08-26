Джон Сноу зіграє у новому фільмі Marvel

Актор Кіт Герінгтон, відомий за роллю Джона Сноу у серіалі "Гра престолів", зіграє у новому блокбастері "Вічні" від студії Marvel.

Гарінгтон зіграє у стрічці роль Дейна Вітмана, також відомого як Чорний Лицар. Сам актор поки не прокоментував свою роль, повідомляє "Громадське".

Фільм "Вічні" заснований на однойменній серії коміксів видавництва Marvel про расу суперлюдей. Прем’єра стрічки запланована на листопад 2020 року. Разом з Гарінгтоном у фільмі зіграють Сальма Хаєк, Анджеліна Джолі, Річард Медден, Браян Тайрі Генрі, Кумейл Нанджіані, Лорен Рідлофф і Дон Лі.

Нагадаємо, що остання частина "Месників" менше ніж за два тижні зібрала в прокаті 2,19 мільярда доларів, обійшовши "Титанік".