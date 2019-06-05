Фільм "Месники: Завершення" обійшов "Титанік" за касовими зборами
"Месники: Завершення" зібрали 2,19 мільярда за підсумками останніх вихідних. Стрічка обійшла "Зоряні війни: Пробудження Сили" та "Титанік", які мають 2,07 і 2,18 мільярда доларів зборів відповідно, повідомляє AFP.
Такі показники остання частина "Месників" продемонструвала лише за 11 днів. У Китаї стрічка зокрема зібрала вже 575,8 мільйона доларів.
На першому місці за зборами залишається картина Джеймса Кемерона "Аватар" із результатом 2,79 мільярда доларів.
Нагадаємо, у перші вихідні "Месники: Завершення" зібрали рекордні 1,2 мільярда.
Зазначимо, фантастичний бойовик "Месники: Завершення" - це продовження фільму "Месники: Війна нескінченності" і 22 фільм кінематографічного всесвіту Marvel. Режисерами нової картини виступили брати Ентоні і Джо Руссо, які зняли дві останні частини про "Капітана Америка" і попередню частину "Месників".
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