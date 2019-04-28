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"Месники: Завершення" зібрали рекордні $ 1,2 млрд першого вікенду

"Месники: Завершення" вже увійшли до топ-20 найкасовіших фільмів і такими темпами можуть замахнутися на першу трійку"
Фільм "Месники: Завершення", який є фіналом 11-річної супергеройської саги від Marvel, зібрав рекордні $ 1,2 млрд першого вікенду. $350 млн були зібрані в США і Канаді, $ 859 млн - в інших країнах.
"Месники: Завершення" зібрали рекордні $ 1,2 млрд першого вікенду Фото: з вільних джерел

Попередній рекорд був установлений 2018 року фільмом "Месники: Війна нескінченності" і становив $ 640 млн, повідомляє  Bloomberg.

"Месники: Завершення" вже увійшли до топ-20 найкасовіших фільмів і такими темпами можуть замахнутися на першу трійку. Нині туди входять "Аватар" ($ 2,8 млрд), "Титанік" ($ 2,2 млрд) і сьомий епізод "Зоряних воєн" ($ 2,07 млрд).

За прогнозом Bloomberg, загальні збори фільму можуть досягти $ 2,5 млрд.

Загалом 22-серійна сага Marvel зібрала вже $ 19,9 млрд.

 

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28 04 2019 21:32
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