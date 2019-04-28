ПОЛІТИКА НОВИНИФільм "Месники: Завершення", який є фіналом 11-річної супергеройської саги від Marvel, зібрав рекордні $ 1,2 млрд першого вікенду. $350 млн були зібрані в США і Канаді, $ 859 млн - в інших країнах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Месники: Завершення" зібрали рекордні $ 1,2 млрд першого вікенду
"Месники: Завершення" вже увійшли до топ-20 найкасовіших фільмів і такими темпами можуть замахнутися на першу трійку"
Фото: з вільних джерел
Попередній рекорд був установлений 2018 року фільмом "Месники: Війна нескінченності" і становив $ 640 млн, повідомляє Bloomberg.
"Месники: Завершення" вже увійшли до топ-20 найкасовіших фільмів і такими темпами можуть замахнутися на першу трійку. Нині туди входять "Аватар" ($ 2,8 млрд), "Титанік" ($ 2,2 млрд) і сьомий епізод "Зоряних воєн" ($ 2,07 млрд).
За прогнозом Bloomberg, загальні збори фільму можуть досягти $ 2,5 млрд.
Загалом 22-серійна сага Marvel зібрала вже $ 19,9 млрд.
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