СПОРТ НОВИНИДжо Джойс прокоментував майбітній бій-реванш свого співвітчизника Ентоні Джошуа з українським боксером Олександром Усиком.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Джошуа має шанси у бою з Усиком
Бій заплановано на 20 серпня
Фото: EPAUPG
Джойс зауважив, що Джошуа змінив стиль ведення бою, що може принести успіх.
"Джошуа почав працювати над своєю технікою та використовувати роботу ніг. Він змінив стиль. Якщо він зможе засвоїти нову інформацію та тактику, це принесе успіх. Я дуже сподіваюся, що він зможе перемогти Усика у реванші. Має шанс. Він конкурентоспроможний та сильний боксер", - сказав Джойс.
Бій відбудеться 20 серпня у Джидді.
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