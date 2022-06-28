Джошуа має шанси у бою з Усиком

Джо Джойс прокоментував майбітній бій-реванш свого співвітчизника Ентоні Джошуа з українським боксером Олександром Усиком.

Джойс зауважив, що Джошуа змінив стиль ведення бою, що може принести успіх.

"Джошуа почав працювати над своєю технікою та використовувати роботу ніг. Він змінив стиль. Якщо він зможе засвоїти нову інформацію та тактику, це принесе успіх. Я дуже сподіваюся, що він зможе перемогти Усика у реванші. Має шанс. Він конкурентоспроможний та сильний боксер", - сказав Джойс.

Бій відбудеться 20 серпня у Джидді.