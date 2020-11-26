Екоактивісти заявили про сплеск рівня радіації у Чорнобильській зоні

Екоактивісти громадської організації «Save Dnipro» заявили про сплеск радіації у Чорнобильській зоні відчуження з 17 листопада. У Державному агентстві з управління зоною відчуження кажуть, що це сталося через перевірку датчиків.

Як пише "Громадське" це повідомили на Facebook-сторінці організації.

За даними "Save Dnipro", 17 та 18 листопада на станції моніторингу біля сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 підскочив рівень радіації. Пишуть, що 17 листопада рівень сягнув 124 000 нЗв/год, тоді як стандартний рівень для цієї місцевості - 210 нЗв/год, а 18 листопада на іншій станції "Відвідний канал" зафіксували 62 400 нЗв/годину.

Крім того, в організації фіксували зростання рівня радіації і за межами зони відчуження. 19 листопада також виявили сплеск рівня радіації біля населених пунктів, що розташовуються біля дороги. У "Save Dnipro" припустили, що з зони відчуження могли щось вивозити.

Активісти звертають увагу, що 18 листопада у новому сховищі СВЯП-2 вперше розмістили відпрацьоване ядерне паливо для тривалого зберігання (до 100 років). Водночас зазначають, що "за твердженнями фахівців, з якими ми встигли проконсультуватися, таке забруднення від переміщення відпрацьованого ядерного палива неможливе".

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