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У зоні ЧАЕС затримано трьох порушників з металошукачами і пістолетом - МВС

Незаконно проникли в зону з метою екстремального туризму
У Чорнобильській зоні з металошукачами затримано трьох киян, у одного з них вилучено травматичний пістолет.
У зоні ЧАЕС затримано трьох порушників з металошукачами і пістолетом - МВС Фото: afp.com

Повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

"Двоє чоловіків і жінка, жителі столиці, незаконно проникли в зону з метою екстремального туризму. Порушники мали з собою металошукачі і лопати, крім того, у одного з чоловіків наряд виявив травматичний 9-мм пістолет марки ПМ-Т, і три магазини, споряджені патронами до нього. Як з'ясувалося, дозволу на право носіння і зберігання пістолета киянин не було", - йдеться в повідомленні на сторінці міністерства в Фейсбук у неділю.

Щодо затриманих складено адміністративні протоколи за ст.46-1 КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення".

Травматичну зброю та боєприпаси вилучили представники Національної поліції України для з'ясування всіх обставин справи.

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15 11 2020 14:31
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