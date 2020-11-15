У зоні ЧАЕС затримано трьох порушників з металошукачами і пістолетом - МВС
Повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
"Двоє чоловіків і жінка, жителі столиці, незаконно проникли в зону з метою екстремального туризму. Порушники мали з собою металошукачі і лопати, крім того, у одного з чоловіків наряд виявив травматичний 9-мм пістолет марки ПМ-Т, і три магазини, споряджені патронами до нього. Як з'ясувалося, дозволу на право носіння і зберігання пістолета киянин не було", - йдеться в повідомленні на сторінці міністерства в Фейсбук у неділю.
Щодо затриманих складено адміністративні протоколи за ст.46-1 КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення".
Травматичну зброю та боєприпаси вилучили представники Національної поліції України для з'ясування всіх обставин справи.
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