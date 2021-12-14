"Економічний паспорт" українця призведе до зростання держборгу, - економіст

На думку експерта, за 18 років влада сформує додатковий борг, який ляже на тих громадян України, які досягнуть 18 років

Ініціатива щодо введення економічного паспорта українців свідчить про те, що влада не розуміє принципів економіки, а також закладає підвалини для порушення конституційних прав українців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву економіста Бориса Кушнірука.

Так, зокрема, він розкритикував механізм, за яким гроші з так званого "Фонду добробуту майбутніх поколінь" будуть вкладатися у державні облігації. Адже таким чином держава замість того, аби забирати рентні платежі до державного бюджету та направляти їх на необхідні виплати, буде отримувати їх у формі кредитних зобов’язань, та сплачувати з них проценти.

На думку експерта, за 18 років влада сформує додатковий борг, який ляже на тих громадян України, які досягнуть 18 років. Крім того, сама система розподілу не є справедливою - адже виплати будуть надходити лише українцям, народженим з 2019 року. А всі, хто народилися раніше цього року, отримають лише додатковий борговий тягар.

"Ви кажете, що ми будемо це робити для тих, хто народився з 2019 року. А ті, хто народилися раніше - вони нічого не отримують? Вони отримають лише державний борг на собі, але при цьому їм не надійде ніяких коштів. Причому ті, хто отримають ці гроші у 18 років, скажуть "ОК, я забираю гроші і їду з цієї країни". А ті, хто залишаться - платитимуть їхні борги", - наголосив експерт.

Саме тому, на його переконання, ідею введення економічного паспорта українця слід відтермінувати - доти, доки в Україні не сформується профіцитний бюджет. Тільки тоді грошовий надлишок можна буде виводити у окремий фонд.

Як відомо, законопроект "Про економічний паспорт українця" (№ 6394 - 6397) вже внесений Верховної ради. Цей законопроект передбачає створення Фонду майбутніх поколінь (ФМП), учасниками якого стануть лише громадяни України, які народилися з 1.01.2019. Виплати, як прогнозується, вони отримають після 18 років, тобто не раніше, ніж з 2037 року. Кошти, акумульовані у Фонді, будуть вкладатися у ОВГЗ.

Нагадаємо, що повнолітні українці, що народилися з 1 січня 2019 року, отримають понад 620 тисяч грн кожен.