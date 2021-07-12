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Як повнолітні українці отримають 600 тисяч: деталі "економічного паспорту"

Виплати у 620 тисяч грн прогнозують в Офісі президента, який розробляв законопроєкт. Перше покоління дітей, які отримають ці кошти, з’явиться у 2037 році
Повнолітні українці, що народилися з 1 січня 2019 року, отримають понад 620 тисяч грн кожен.
Як повнолітні українці отримають 600 тисяч: деталі "економічного паспорту" Фото: Ukrinform

Про це йдеться у статті Економічної правди.

Крім того, що потрібно народитися найпізніше у 2019 році, необхідно виконати ще дві умови: мати українське громадянство та проживати на території України протягом останніх 5 років.

Виплати у 620 тисяч грн прогнозують в Офісі президента, який розробляв законопроєкт. Перше покоління дітей, які отримають ці кошти, з’явиться у 2037 році. Усього в цей рік доведеться сплатити 191 млрд грн.

З бюджету гроші перераховуватимуть до Фонду майбутніх поколінь, який має почати накопичувати гроші з 2023 року. Очікується, що перший державний внесок становитиме 21,8 млрд грн. Така сума має покрити внески у дві мінімальні зарплати за усіх дітей, народжених з 2019 по 2023 рік.

Важливо, що кошти "на руки" ніхто не отримає. Їх перераховуватимуть напряму на документально підтверджені цілі, список яких досить обмежений: вища та професійно-технічна освіта в Україні, власне житло, або пенсійні накопичення у недержавному пенсійному фонді.

У критичних випадках є можливість дострокового зняття коштів - у випадку необхідності фінансування лікування тяжких захворювань (рак, інфаркт, інсульт, потреби у трансплантації життєво важливих органів тощо). У разі смерті учасника фонду, кошти отримає його спадкоємець без прив’язки до визначених законом цілей.

Фонд наповнюватиметься коштами, які держава отримує від рентної плати. Відсоток відрахування зростатиме протягом 10 років, залежно від виду ренти за користування надрами загальнодержавного значення:

  • для видобування корисних копалин: з 35% у 2023 році, до 70% у 2030 році (+5 в.п. щороку); 
  • для видобування нафти, газового концентрату та газу: з 47,5% у 2023 році, до 95% у 2033 році (+5 в.п. щороку, а в останній рік - на 2,5 в.п.);
  • в межах континентального шельфу або морської економічної зони: з 50% у 2023 році, до 100% у 2033 році (+5 в.п. щороку).

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що до 10 грудня внесе законопроєкт про економічний паспорт українця.

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07 12 2021 10:57
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