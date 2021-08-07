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Екс-міністр фінансів Данилюк претендує на посаду голови БЕБ

Данило Гетманцев уточнив, що не претендуватиме на цю посаду
Крім Данилюка, про подання своєї кандидатури на цю посаду заявив також Сергій Солодченко, колишній в.о. голови Державної фіскальної служби (ДФС).
Екс-міністр фінансів Данилюк претендує на посаду голови БЕБ Олександр Данилюк. Фото: president.gov.ua

Екс-міністр фінансів та екс-голова Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк подав документи на конкурс на директора Бюро економічної безпеки (БЕБ), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я подаю документи на директора БЕБ", - заявив він у Facebook у середу ввечері, за годину до завершення терміну подання документів. Водночас раніше Данилюк разом з іншими засновниками Центру національної стійкості та розвитку Павлом Клімкіним і Русланом Рябошапкою розкритикували закон про БЕБ і закликали президента Володимира Зеленського ветувати його.

Крім Данилюка, про подання своєї кандидатури на цю посаду заявив також Сергій Солодченко, колишній в.о. голови Державної фіскальної служби (ДФС).

Водночас голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев уточнив, що не претендуватиме на цю посаду.

"Ні, я не подався. Свою місію бачу в тому, щоб завершити реформу ззовні, не допустити до керівництва БЕБ корупціонерів, які себе дискредитували, і нарешті перестати опускати очі у відповідь на запитання, а що у вас із митницею, нелегальною горілкою, тютюном, пальним і "скрутками", до яких ніколи не доходять руки", - написав Гетманцев у Telegram-каналі.

Нардеп зазначив, що до керівництва новим органом "не потрапить той, хто своїм "блискучим" керівництвом сумнозвісної ДФС (Державної фіскальної служби - ІФ)... дав старт реформі й, активно протидіючи, допоміг нам ухвалити закон про БЕБ".

Нагадаємо, що в Україні з'явиться Бюро економічної безпеки, яке замінить податкову міліцію. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроект.

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08 07 2021 11:30
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