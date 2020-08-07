Експерти дали прогноз курсу долара до кінця тижня
Про це у коментарі РБК-Україна сказали в "ОТП Банку".
Старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович також вважає, що на цьому тижні варто очікувати заспокоєння ситуації і, відповідно, стабілізацію курсу гривні на рівні трохи вище 27 гривень/долар.
"Враховуючи, що команда НБУ продовжує роботу в колишньому складі, особливих змін у політиці щодо валютного ринку ми не очікуємо. З заспокоєнням ситуації навколо зміни голови НБУ валютний ринок теж заспокоїться і з допомогою інтервенцій НБУ збалансується на рівні вище 27 гривень/долар", - вважає Тарас Котович.
Раптова відставка глави Нацбанку Якова Смолія минулого тижня стала однією з причин різкого ослаблення курсу гривні. Щоб пом'якшити тиск, Нацбанк у минулий четвер продав понад 150 млн доларів.
На цьому тижні, в понеділок-вівторок, торги на міжбанку поки йшли в тренді зміцнення гривні. Пропозиція превалювала над попитом. Це дозволило Нацбанку викупити надлишок валюти з ринку, не давши долара різко обвалитися.
"У понеділок міжбанк відкрився зростанням і відразу ж повалився вниз, оскільки не зустрів попиту з боку клієнтів і ринок впав до 27,00-05 гривень/долар. У вівторок продовжилося зміцнення гривні з викупами НБУ. Попит досить слабкий. Можливо, щось зміниться в середу після погашення ОВДП у розмірі 6,3 млрд гривень і виплати купонів", - сказали РБК-Україна в "ОТП Банку".
Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) на 8 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,93 гривень за долар. Курс на 19 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
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