CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКолишній перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін став ректором Одеського державного університету внутрішніх справ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ексзаступник глави Нацполіції Аброськін став ректором університету
В'ячеслав Аброськін. Фото: ГУ НП Донецької обл
Як зазначено у повідомленні на сайті МВС України, Аброськіна призначили ректором наказом від 4 жовтня, повідомляє "Громадське".
12 вересня міністр внутрішніх справ Аваков офіційно звільнив трьох заступників глави Нацполіції, серед яких був Аброськін.
Раніше Аброськін заявляв, що після звільнення хоче взяти участь у виборах міського голови Маріуполя.
Нагадаємо, що освітнім омбудсменом України стане вчитель медіаграмотності.
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05 10 2019 15:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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