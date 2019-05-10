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Ексзаступник глави Нацполіції Аброськін став ректором університету

Колишній перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін став ректором Одеського державного університету внутрішніх справ.
Ексзаступник глави Нацполіції Аброськін став ректором університету В'ячеслав Аброськін. Фото: ГУ НП Донецької обл

Як зазначено у повідомленні на сайті МВС України, Аброськіна призначили ректором наказом від 4 жовтня, повідомляє "Громадське".

12 вересня міністр внутрішніх справ Аваков офіційно звільнив трьох заступників глави Нацполіції, серед яких був Аброськін.

Раніше Аброськін заявляв, що після звільнення хоче взяти участь у виборах міського голови Маріуполя.

Нагадаємо, що освітнім омбудсменом України стане вчитель медіаграмотності.

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05 10 2019 15:26
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