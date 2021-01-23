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Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю на Covid-19 в Україні - прем'єр

Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю коронавірусною інфекцією в Україні.
Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю на Covid-19 в Україні - прем Фото: Економічна правда

Як передає "Інтерфакс-Україна", заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна виходить з посиленого карантину 25 січня. Ми повертаємося до тих обмежень, що діяли в грудні 2020 року. Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю. Кількість зайнятих ліжко-місць зменшилася до менше ніж 30%. Водночас уряд за останній час значно збільшив ліжко-місця з киснем: з 11 тис. у вересні до 55 тис. у січні цього року. На ці цілі для регіонів було виділено майже 1,5 млрд грн", - написав прем'єр на своїй сторінці в Facebook.

При цьому Шмигаль зазначив, що вихід з посиленого карантину не означає, що вірус зник, тому прем'єр закликав громадян залишатися пильними і ретельно дотримуватися всіх правил.

Як повідомлялося, 18 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що необхідності продовжувати посилені карантинні заходи після 24 січня поточного року немає, після цього дня Україна повернеться до обмежень "помаранчевої зони", які діяли раніше.

В Україні з 00:00 8 січня почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню Covid-19, які триватимуть до 00:00 25 січня 2021 року.

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23 01 2021 16:56
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