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В Україні вдалося зупинити хвилю розповсюдження COVID-19 - Степанов

Щоб оцінити до кінця, як саме вплинув жорсткий карантин, треба почекати завершення жорсткого карантину
В Україні завдяки жорстким карантинним обмеженням вдалося збити хвилю розповсюдження коронавірусу.
В Україні вдалося зупинити хвилю розповсюдження COVID-19 - Степанов Максим Степанов / Фото: Укрінформ

Як передає кореспондент "Укрінформу", про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас падає кількість людей, які захворіли і які кожного дня реєструються як такі, що захворіли на коронавірус. Ми досягли такої певної серйозної стабілізації в цих речах. Головне, що ми в змозі досягти й досягли головного ефекту від введення жорсткого карантину. Нам вдалося на початкових стадіях збити цю хвилю розповсюдження коронавірусу, яка потенційно повинна була розпочатися після новорічних свят", - сказав Степанов.

Він зазначив, що на ранок 22 січня в Україні менш як 19 тисяч пацієнтів з підтвердженим діагнозом або з підозрою на коронавірус перебувають у лікарнях. На початок грудня таких пацієнтів було близько 29 тисяч. За його словами, це є прямим доказом того, що ситуація покращується.

"Щоб оцінити до кінця, як саме вплинув жорсткий карантин, то треба почекати завершення жорсткого карантину, і переходу на іншу стадію нашої стратегії. Після певного періоду ми вже зможемо оцінити і будемо інформувати, як воно вплинуло, що ми далі очікуємо і як ми будемо рухатися", - додав Степанов.

Нагадаємо, що після 24 січня карантин не скасують

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22 01 2021 13:31
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