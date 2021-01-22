В Україні вдалося зупинити хвилю розповсюдження COVID-19 - Степанов

Щоб оцінити до кінця, як саме вплинув жорсткий карантин, треба почекати завершення жорсткого карантину

В Україні завдяки жорстким карантинним обмеженням вдалося збити хвилю розповсюдження коронавірусу.

Як передає кореспондент "Укрінформу", про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас падає кількість людей, які захворіли і які кожного дня реєструються як такі, що захворіли на коронавірус. Ми досягли такої певної серйозної стабілізації в цих речах. Головне, що ми в змозі досягти й досягли головного ефекту від введення жорсткого карантину. Нам вдалося на початкових стадіях збити цю хвилю розповсюдження коронавірусу, яка потенційно повинна була розпочатися після новорічних свят", - сказав Степанов.

Він зазначив, що на ранок 22 січня в Україні менш як 19 тисяч пацієнтів з підтвердженим діагнозом або з підозрою на коронавірус перебувають у лікарнях. На початок грудня таких пацієнтів було близько 29 тисяч. За його словами, це є прямим доказом того, що ситуація покращується.

"Щоб оцінити до кінця, як саме вплинув жорсткий карантин, то треба почекати завершення жорсткого карантину, і переходу на іншу стадію нашої стратегії. Після певного періоду ми вже зможемо оцінити і будемо інформувати, як воно вплинуло, що ми далі очікуємо і як ми будемо рухатися", - додав Степанов.

Нагадаємо, що після 24 січня карантин не скасують